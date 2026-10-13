L’interface adapte la quantité d’informations à la distance de l’utilisateur. Depuis le canapé, l’écran privilégie la lisibilité ; en s’approchant, on accède à davantage de détails. HomeView reconnaît aussi jusqu’à six personnes pour afficher leurs applications et widgets. Les messages et calendriers personnels restent soumis à la reconnaissance du visage, ainsi qu’à la présence de l’iPhone ou de l’iPad associé, récemment déverrouillé.

Dans la cuisine, l’appareil peut transformer une recette consultée sur le Web en étapes à suivre, avec des minuteurs commandés à la voix. Dans le salon, il permet d’écouter de la musique, de regarder une vidéo ou d’afficher des photos. Handoff assure la continuité de certains usages commencés sur l’iPhone, tandis qu’AirPlay permet de diffuser la musique dans plusieurs pièces.