Apple présente HomeView, un écran connecté de 7 pouces qui réunit divertissement, appels vidéo et commandes domotiques. Proposé à 299 dollars aux États-Unis, il ne sera pas commercialisé dans l’Union européenne au lancement.
Dans la maison connectée d’Apple, il manquait encore quelqu’un à l’accueil. L’iPhone donne les commandes, le HomePod tend l’oreille et l’Apple TV travaille sous le téléviseur. HomeView ajoute un écran que toute la famille pourra consulter et utiliser. Pour lui trouver une place sur le plan de travail, Apple mise sur les petits gestes du quotidien, de la recette du soir aux lumières à éteindre.
Un écran partagé, une expérience personnelle
HomeView associe une puce A18 à un écran tactile Liquid Retina de 7 pouces. Le modèle à poser repose sur une base sonore en aluminium, avec une charnière permettant d’incliner l’affichage. Une seconde version est destinée au mur. Les deux doivent rester branchées : Apple ne propose pas ici une tablette à emporter d’une pièce à l’autre.
L’interface adapte la quantité d’informations à la distance de l’utilisateur. Depuis le canapé, l’écran privilégie la lisibilité ; en s’approchant, on accède à davantage de détails. HomeView reconnaît aussi jusqu’à six personnes pour afficher leurs applications et widgets. Les messages et calendriers personnels restent soumis à la reconnaissance du visage, ainsi qu’à la présence de l’iPhone ou de l’iPad associé, récemment déverrouillé.
Dans la cuisine, l’appareil peut transformer une recette consultée sur le Web en étapes à suivre, avec des minuteurs commandés à la voix. Dans le salon, il permet d’écouter de la musique, de regarder une vidéo ou d’afficher des photos. Handoff assure la continuité de certains usages commencés sur l’iPhone, tandis qu’AirPlay permet de diffuser la musique dans plusieurs pièces.
Les appels FaceTime profitent d’une caméra de 12 mégapixels avec cadrage automatique. Quatre microphones captent les demandes à distance. L’interphone permet également d’envoyer un message aux autres appareils du foyer : de quoi appeler tout le monde à table sans traverser la maison.
Un tableau de bord domotique porté par Siri AI, et cela bloque le lancement en Europe
HomeView permet de commander les lumières, le thermostat, les serrures ou les stores compatibles, au toucher ou avec Siri. Il peut afficher jusqu’à neuf flux de caméras simultanément. Certaines fonctions de surveillance, dont les résumés vidéo, nécessitent toutefois un abonnement iCloud+ éligible et un appareil compatible Apple Intelligence.
Siri AI sert aussi à poser des questions et retrouver des informations personnelles depuis un iPhone ou iPad compatible associé. L’assistant fonctionne initialement en anglais ; le français canadien arrivera ultérieurement.
Les deux modèles sont proposés à 299 dollars aux États-Unis, avec des précommandes dès aujourd’hui et une disponibilité le 13 novembre. Le modèle à poser existe en quatre coloris, contre deux pour la version murale, dont les accessoires de fixation sont vendus séparément.
Apple ne commercialisera cependant pas HomeView dans l’Union européenne au lancement, invoquant l’indisponibilité de Siri AI sur iOS dans cette région. Aucun calendrier français n’est annoncé pour l’heure. Il faudra probablement attendre que la Commission européenne et Apple se mettent d’accord avant d’espérer le voir trôner sur notre buffet.