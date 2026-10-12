Le futur écran domestique d’Apple s’appellerait HomeView et se déclinerait en deux formats. Sa présentation serait attendue le 13 octobre, tandis que sa commercialisation interviendrait seulement à la mi-novembre.
Après les enceintes HomePod et le boîtier Apple TV, Apple préparerait un appareil capable de donner un visage à sa maison connectée. L’écran, jusqu’ici surnommé « HomePad », permettrait de consulter des informations et d’interagir avec les équipements du foyer sans sortir son iPhone. À la veille de l’événement « Welcome home », plusieurs détails précisent son identité et son fonctionnement. Ils dessinent surtout un produit différent d’un iPad posé sur un support, avec une interface pensée pour la pièce dans laquelle il sera installé. Reste à savoir ce qu’Apple permettra réellement d’y faire dès son lancement.
HomeView, deux formats et quatre couleurs
Selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On pour Bloomberg, Apple aurait choisi le nom HomeView pour son écran connecté destiné à la maison. Une appellation qui l’inscrirait aux côtés du HomePod, tout en distinguant ce nouvel appareil des enceintes du constructeur.
La version sur socle adopterait une silhouette évoquant l’iMac G4 : un écran surélevé au-dessus d’une base intégrant un haut-parleur. Elle serait proposée en gris sidéral, argent, lumière stellaire et rose. Une deuxième configuration, conçue pour une fixation murale et dotée d’une base carrée, se limiterait aux finitions argent et gris sidéral.
Le choix du format aurait davantage de conséquences que celui de la couleur. Un appareil posé peut trouver sa place sur un meuble, tandis qu’un écran fixé au mur suppose une installation plus durable. Apple devra notamment préciser les possibilités d’alimentation et les accessoires nécessaires à chaque configuration.
Les informations disponibles évoquent une puce A18 et une disponibilité vers la mi-novembre. L’appareil pourrait donc être présenté lors de l’événement « Welcome home » du 13 octobre, sans être immédiatement commercialisé. Il est en effet possible que le HomeView soit disponible quelques semaines après sa présentation.
Un écran pensé autour de Siri, sans App Store
L’approche logicielle serait assez différente de celle de l’iPad. HomeView privilégierait les commandes vocales avec Siri AI et les informations consultables à distance. Il proposerait des applications Apple, mais pas d’App Store. La possibilité d’afficher des widgets d’applications tierces depuis un iPhone situé à proximité est également évoquée, sans être acquise.
Cette orientation soulève une question plus intéressante que celle de la puissance du processeur : quels usages justifieraient un écran supplémentaire à la maison ? Pour consulter une information ou commander un équipement connecté, l’appareil devra réduire les manipulations, et non simplement reproduire une partie de l’interface de l’iPhone.
L’absence de boutique d’applications pourrait rendre l’expérience plus homogène, mais aussi limiter les services accessibles. Un utilisateur qui dépend de Spotify pour sa musique, de Google Calendar pour son agenda ou de Home Assistant pour ses équipements voudra savoir s'il trouve sa place sur le HomeView. Les éventuels widgets pourraient apporter une réponse partielle, à condition que leur fonctionnement ne réclame pas constamment le téléphone à portée de main.
Apple préparerait parallèlement une nouvelle Apple TV et un HomePod mini actualisé. L’écran s’inscrirait aussi dans un écosystème plus large, avec des accessoires codéveloppés avec LG, dont une serrure, une sonnette et des caméras. Ces produits ne sont toutefois pas tous attendus au même moment.
Le plus intéressant sera peut-être de partir des usages plutôt que du matériel. Un écran dans la cuisine pourrait servir à suivre une recette ou contrôler la musique, tandis que celui de l’entrée afficherait les rappels, la météo ou les commandes de la maison. La question est de savoir jusqu’où Apple ira dans la personnalisation de ces expériences et dans la prise en charge des équipements déjà présents. Réponse dans quelques heures.