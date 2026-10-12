Selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On pour Bloomberg, Apple aurait choisi le nom HomeView pour son écran connecté destiné à la maison. Une appellation qui l’inscrirait aux côtés du HomePod, tout en distinguant ce nouvel appareil des enceintes du constructeur.

La version sur socle adopterait une silhouette évoquant l’iMac G4 : un écran surélevé au-dessus d’une base intégrant un haut-parleur. Elle serait proposée en gris sidéral, argent, lumière stellaire et rose. Une deuxième configuration, conçue pour une fixation murale et dotée d’une base carrée, se limiterait aux finitions argent et gris sidéral.

Le choix du format aurait davantage de conséquences que celui de la couleur. Un appareil posé peut trouver sa place sur un meuble, tandis qu’un écran fixé au mur suppose une installation plus durable. Apple devra notamment préciser les possibilités d’alimentation et les accessoires nécessaires à chaque configuration.

Les informations disponibles évoquent une puce A18 et une disponibilité vers la mi-novembre. L’appareil pourrait donc être présenté lors de l’événement « Welcome home » du 13 octobre, sans être immédiatement commercialisé. Il est en effet possible que le HomeView soit disponible quelques semaines après sa présentation.