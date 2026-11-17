Mis en vente le 13 novembre, le HomeView a reçu des éloges pour la qualité matérielle de l'appareil. En revanche, le logiciel qui doit le faire fonctionner semble ne pas être au point. Siri AI, dont l'arrivée tardive aurait retardé le lancement de l'appareil, peine à accomplir les tâches qui font l'intérêt d'un écran connecté : régler un minuteur, lire de la musique ou comprendre des demandes simples.