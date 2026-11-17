Certains acheteurs renvoient déjà leur HomeView à cause de bugs de Siri AI, pas encore au niveau. Déçus, les acheteurs se tournent vers le concurrent direct, un écran connecté doté de Google Assistant.
Après avoir largement tardé à entrer sur le marché des écrans connectés, laissant à Google et à Amazon un boulevard devant eux, la marque à la pomme s'est lancée. Mais avec un HomeView vendu pas moins de 299 dollars, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vraiment satisfaisant. En effet, de nombreux utilisateurs, fiers de leur nouvel accessoire, l'ont déjà retourné au profit d'un écran connecté concurrent.
Un matériel performant, un logiciel perfectible
Mis en vente le 13 novembre, le HomeView a reçu des éloges pour la qualité matérielle de l'appareil. En revanche, le logiciel qui doit le faire fonctionner semble ne pas être au point. Siri AI, dont l'arrivée tardive aurait retardé le lancement de l'appareil, peine à accomplir les tâches qui font l'intérêt d'un écran connecté : régler un minuteur, lire de la musique ou comprendre des demandes simples.
Sur Reddit, des propriétaires décrivent une expérience qui ressemble davantage à une phase de bêta test qu'autre chose. Certains signalent que la musique se joue sur leur iPhone plutôt que sur le HomeView. D'autres ont dû redémarrer à la fois leur HomeView et leur iPhone pour que le minuteur fonctionne à nouveau.
Les problèmes d'installation sont également à l'origine de retours. Un utilisateur explique avoir renvoyé son appareil après des échecs de configuration répétés, malgré l'intervention du service d'assistance d'Apple. Il indique avoir supprimé son VPN et son profil MDM, essayé un autre point d'accès Wi-Fi et modifié ses réglages domestiques, sans succès. Les problèmes de Siri AI l'ont convaincu de ne même pas attendre une future mise à jour.
D'autres acheteurs saluent le design de l'appareil, mais prévoient eux aussi de le renvoyer, en raison de l'expérience de configuration et du logiciel. Si la marque à la pomme a annoncé une mise à jour du logiciel pour corriger certaines lacunes de Siri AI, cette dernière est très attendue.
Des problèmes similaires chez Google ?
Les utilisateurs de Google Home reconnaissent certaines des critiques que l'on peut faire au HomeView. Certains ont regretté leur mise à jour après avoir effectué le passage de Google Assistant vers Gmini. Cependant, si Google n'est pas non plus un modèle absolu en la matière, le concurrent américain corrige ses failles.
La dernière mise à jour de Google Home améliore les temps de réponse de Gemini pour les minuteries et les alarmes, rend plus fiables les commandes domotiques complexes et corrige des soucis liés aux caméras Nest. Alors, certains utilisateurs voyant les soucis se régler rapidement chez Google, ont tendance à passer chez la concurrence, sans compter le nombre de retours du HomeView.