C’est l’association elle-même qui annonce dans un communiqué qu’une audience de fixation se tiendra le 25 février 2027, avant plusieurs jours de plaidoiries en juin. L’association précise que sa plainte concerne 24 modèles d’iPhone. Son dossier de presse situe la période incriminée entre le 17 novembre 2021 et le 23 juillet 2024.

Cette étape donne une suite concrète à la plainte déposée contre Apple en 2022, puis à l’enquête sur ses pratiques de réparation. Le tribunal devra déterminer si les restrictions reprochées constituent des infractions. À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée dans ce dossier.

Contactée par nos confrères du Monde, Apple « conteste fermement ces allégations infondées (…) Nous sommes convaincus que la meilleure réparation est celle dont on n’a jamais besoin, et nous continuerons d’innover pour proposer les meilleurs produits au monde ».