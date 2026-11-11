Il n'est plus possible de poser de question sur l’Apple Support Community, le forum où des clients d’Apple répondent à d’autres propriétaires d’iPhone ou de Mac en difficulté. Apple fermera le site le 20 novembre, et des années de solutions publiées par ses membres pourraient disparaître avec lui.
C'est tout une génération, à proprement parler, qui va disparaître le 20 novembre. Si vous avez un jour cherché sur Google pourquoi votre Mac refusait de démarrer, vous êtes sans doute tombé sur une page de l’Apple Support Community. Mais depuis tout récemment, vous y lisez ce message : « L’Apple Support Community fermera définitivement le 20 novembre 2026 ». Plus aucune question ni réponse ne peut être publiée. Vous pouvez encore lire les anciennes discussions jusqu’à cette date. Mais quid de toutes les solutions et conversations publiées par les membres depuis 1998 ? Cupertino n'en pipe pas un mot.
Apple supprimerait l’ensemble des discussions après le 20 novembre
Apple a lancé le forum en 1998 sous le nom d’Apple Tech Exchange, et l’a renommé trois fois en 28 ans d’existence. En 2011, l’entreprise a ajouté des profils et un système de points pour récompenser les membres les plus actifs. Comme l’explique Apple à MacRumors, la fermeture du forum fait suite à « une évaluation minutieuse de sa stratégie et des besoins de ses clients ». Joe Rossignol, journaliste chez MacRumors, affirme de son côté avoir appris que toutes les discussions seraient supprimées après le 20 novembre. Si un fil vous a un jour tiré d’affaire, mieux vaut donc l’enregistrer d’ici là.
Des internautes saluent toutefois la fermeture sur Reddit, et l’un d’eux voyait surtout dans le forum un premier résultat Google « régulièrement inutile ».
Pour vos prochaines pannes, Apple vous renvoie vers son site d’assistance. Dans l’application Assistance Apple, vous pouvez aussi écrire à un conseiller, demander à être rappelé ou prendre rendez-vous pour une réparation. Mais Apple n’a annoncé aucun autre espace où les propriétaires d’iPhone ou de Mac répondraient aux questions des autres.