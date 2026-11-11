Apple a lancé le forum en 1998 sous le nom d’Apple Tech Exchange, et l’a renommé trois fois en 28 ans d’existence. En 2011, l’entreprise a ajouté des profils et un système de points pour récompenser les membres les plus actifs. Comme l’explique Apple à MacRumors, la fermeture du forum fait suite à « une évaluation minutieuse de sa stratégie et des besoins de ses clients ». Joe Rossignol, journaliste chez MacRumors, affirme de son côté avoir appris que toutes les discussions seraient supprimées après le 20 novembre. Si un fil vous a un jour tiré d’affaire, mieux vaut donc l’enregistrer d’ici là.

Des internautes saluent toutefois la fermeture sur Reddit, et l’un d’eux voyait surtout dans le forum un premier résultat Google « régulièrement inutile ».

Pour vos prochaines pannes, Apple vous renvoie vers son site d’assistance. Dans l’application Assistance Apple, vous pouvez aussi écrire à un conseiller, demander à être rappelé ou prendre rendez-vous pour une réparation. Mais Apple n’a annoncé aucun autre espace où les propriétaires d’iPhone ou de Mac répondraient aux questions des autres.