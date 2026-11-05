Apple réduit les sommes que certains salariés peuvent consacrer chaque jour aux outils d’intelligence artificielle. L’entreprise continue pourtant de pousser ses équipes à les intégrer dans leur travail.
Utiliser davantage l’IA pour gagner du temps, oui, mais en surveillant le compteur. Chez Apple, les assistants capables d’écrire du code ou de débusquer des erreurs ont désormais droit à un encadrement budgétaire plus serré. Selon les informations de Mark Gurman pour Bloomberg, certains ingénieurs ont déjà vu leur enveloppe quotidienne diminuer. Et d’autres réductions sont à l’étude.
De 300 à 200 dollars par jour, avec de nouvelles baisses dans les tuyaux
En octobre, Apple aurait abaissé de 300 à 200 dollars le plafond quotidien de dépenses de certains ingénieurs utilisant des modèles d’IA. Pour certaines équipes, l’entreprise préparerait une nouvelle baisse, susceptible de ramener cette limite à 100 dollars.
Hors ingénierie, de nombreux services disposent déjà d’un plafond de 100 dollars par jour. Apple aurait envisagé de le réduire jusqu’à 25 dollars pour certaines équipes. Les salariés ayant besoin d’une enveloppe supérieure pourraient toutefois demander une dérogation à leur direction.
Ces montants financent les jetons consommés par les modèles, ces unités de données traitées à chaque requête. Une longue session de programmation, avec des corrections successives et beaucoup de code à analyser, peut rapidement faire grimper la consommation. Les salariés d’Apple ont notamment accès à Claude, ChatGPT et Gemini.
Attention toutefois à ne pas confondre budget autorisé et facture réelle. D’après Bloomberg, certains employés soulignent que peu de leurs collègues atteignaient l’ancien plafond de 300 dollars. Réduire cette limite d’un tiers ne signifie donc pas qu’Apple économisera automatiquement un tiers de ses dépenses.
L’IA reste encouragée, mais son utilisation doit coûter moins cher
Le changement est intéressant au regard des consignes précédentes. Les salariés d’Apple sont depuis plusieurs mois poussés à utiliser davantage l’IA, notamment avant de demander des renforts humains. Le budget de 300 dollars par jour était déjà évoqué à l’époque.
La volonté de transformer les méthodes de travail reste bien présente. Certaines équipes seraient désormais orientées vers des modèles moins coûteux ou fonctionnant directement sur les appareils. Pour les utilisateurs les plus gourmands, les prochaines réductions pourraient surtout multiplier les demandes de dérogation.
Les derniers comptes publiés par Apple donnent une idée du contexte : les dépenses de recherche et développement ont atteint 45,8 milliards de dollars sur l’exercice 2026, soit environ 32 % de plus qu’un an auparavant. Les dépenses d’exploitation ont progressé d’environ 22 %, à 75,5 milliards de dollars. Ces chiffres couvrent toutefois un périmètre bien plus large que l’IA.
Apple a refusé de commenter ces informations. Le montant des économies attendues reste inconnu, tout comme l’étendue des nouvelles restrictions qui seront finalement appliquées.