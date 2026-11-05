En octobre, Apple aurait abaissé de 300 à 200 dollars le plafond quotidien de dépenses de certains ingénieurs utilisant des modèles d’IA. Pour certaines équipes, l’entreprise préparerait une nouvelle baisse, susceptible de ramener cette limite à 100 dollars.

Hors ingénierie, de nombreux services disposent déjà d’un plafond de 100 dollars par jour. Apple aurait envisagé de le réduire jusqu’à 25 dollars pour certaines équipes. Les salariés ayant besoin d’une enveloppe supérieure pourraient toutefois demander une dérogation à leur direction.

Ces montants financent les jetons consommés par les modèles, ces unités de données traitées à chaque requête. Une longue session de programmation, avec des corrections successives et beaucoup de code à analyser, peut rapidement faire grimper la consommation. Les salariés d’Apple ont notamment accès à Claude, ChatGPT et Gemini.

Attention toutefois à ne pas confondre budget autorisé et facture réelle. D’après Bloomberg, certains employés soulignent que peu de leurs collègues atteignaient l’ancien plafond de 300 dollars. Réduire cette limite d’un tiers ne signifie donc pas qu’Apple économisera automatiquement un tiers de ses dépenses.