Ces bonus interviennent alors que plusieurs startups, notamment dans l’IA, multiplient les offres pour attirer les ingénieurs expérimentés. Certaines entreprises proposeraient des packages bien plus élevés, pouvant atteindre près d’un million de dollars en actions par an pour certains profils.

Apple a déjà été touché par ces mouvements. Ces dernières années, plusieurs ingénieurs ont quitté la firme pour rejoindre des structures spécialisées dans l’intelligence artificielle. L’un des cas les plus marquants reste celui d’un ancien responsable du design produit de l’iPhone, Tang Tan.

Ce dernier était l’un des profils clés d’Apple, en charge du design des différents smartphones, ou de l'Apple Watch, et est désormais chez OpenAI, en tant que responsable du matériel. Il a ainsi rejoint Jony Ive, le designer historique d’Apple qui a quitté la marque en 2019. Bon nombre de membres de l’équipe design de la marque ont déserté les rangs d'Apple depuis pour rejoindre leur ancien patron.

Au-delà des montants, c’est aussi l’attractivité des projets qui joue. Les startups promettent souvent plus de liberté et des innovations rapides, dans un secteur en pleine effervescence. En ouvrant son chéquier, Apple cherche donc à sécuriser ses équipes stratégiques. Nous n’en sommes qu’aux prémices de la révolution IA, et la stabilité est la clé pour affronter ces nouveaux défis.