Apple distribuerait des bonus exceptionnels à ses ingénieurs. Une réponse directe à la concurrence féroce des startups spécialisées dans l’IA.
La guerre des talents s’intensifie dans la tech, et Apple semble vouloir verrouiller ses équipes clés. Selon plusieurs informations, le constructeur aurait récemment accordé des primes importantes à certains designers travaillant sur l’iPhone. Une décision inhabituelle, qui intervient dans un contexte de forte concurrence, notamment face aux acteurs de l’intelligence artificielle. Derrière ces bonus se joue un enjeu stratégique : conserver les profils les plus recherchés dans un marché en pleine transformation.
Plusieurs centaines de milliers de dollars pour retenir les talents clés
Apple aurait attribué à certains ingénieurs des bonus exceptionnels compris entre 200 000 et 400 000 dollars, sous forme d’actions. Ces primes sont dites « hors cycle », c’est-à-dire qu’elles ne font pas partie des augmentations ou bonus habituels. Elles sont également soumises à une condition : les employés doivent rester plusieurs années dans l’entreprise pour en percevoir l’intégralité.
Cette stratégie vise à limiter les départs vers la concurrence, dans un contexte où les profils spécialisés sont particulièrement convoités. Ce type de mesure reste rare chez Apple, même si l’entreprise de Tim Cook y a déjà eu recours par le passé lors de périodes de forte pression sur le recrutement.
Les géants de l’IA s’arrachent les meilleurs profils
Ces bonus interviennent alors que plusieurs startups, notamment dans l’IA, multiplient les offres pour attirer les ingénieurs expérimentés. Certaines entreprises proposeraient des packages bien plus élevés, pouvant atteindre près d’un million de dollars en actions par an pour certains profils.
Apple a déjà été touché par ces mouvements. Ces dernières années, plusieurs ingénieurs ont quitté la firme pour rejoindre des structures spécialisées dans l’intelligence artificielle. L’un des cas les plus marquants reste celui d’un ancien responsable du design produit de l’iPhone, Tang Tan.
Ce dernier était l’un des profils clés d’Apple, en charge du design des différents smartphones, ou de l'Apple Watch, et est désormais chez OpenAI, en tant que responsable du matériel. Il a ainsi rejoint Jony Ive, le designer historique d’Apple qui a quitté la marque en 2019. Bon nombre de membres de l’équipe design de la marque ont déserté les rangs d'Apple depuis pour rejoindre leur ancien patron.
Au-delà des montants, c’est aussi l’attractivité des projets qui joue. Les startups promettent souvent plus de liberté et des innovations rapides, dans un secteur en pleine effervescence. En ouvrant son chéquier, Apple cherche donc à sécuriser ses équipes stratégiques. Nous n’en sommes qu’aux prémices de la révolution IA, et la stabilité est la clé pour affronter ces nouveaux défis.