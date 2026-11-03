Sans surprise, l’iPhone reste la locomotive d’Apple. Avec 57,6 milliards de dollars de revenus, il enregistre une croissance de 17 % sur un an. Une performance d’autant plus remarquable que les iPhone 18 Pro n’ont été commercialisés que durant les derniers jours du trimestre, tandis que l'iPhone Duo pliant, lancé en octobre, n’apparaît pas encore dans les comptes.

Le Mac signe lui aussi un excellent trimestre, avec 10,8 milliards de dollars de revenus (+24 %), porté notamment par les MacBook Neo et Pro. Les services poursuivent leur ascension avec 31,6 milliards de dollars engrangés (+10 %). Autre satisfaction pour Apple : la Chine, où les revenus rebondissent de 21 % sur le trimestre, après deux années difficiles.

Mais tout le catalogue ne profite pas de cette embellie. Le chiffre d’affaires de l’iPad recule de 10 %, à 6,2 milliards de dollars, tandis que les montres, produits pour la maison et accessoires perdent 8 %, à 8,3 milliards. Apple invoque des contraintes d’approvisionnement et des comparaisons défavorables avec les lancements de 2025. Sur l’ensemble de l’année, ces deux activités restent d’ailleurs quasiment stables. De quoi relativiser ces contre-performances.