Dans les fichiers du clavier, Apple ne conserve pas les mots en clair, mais des empreintes numériques obtenues par hachage. À chaque saisie, l’empreinte de vos mots est comparée à celles de la liste. Pour retrouver les expressions cachées derrière ces suites de chiffres, Derik Kauffman a dû décoder les fichiers de données du clavier et les dictionnaires téléchargés pour chaque langue, puis vérifier chaque correspondance. Il a publié son code et ses données, ainsi que la liste des expressions bloquées dans iOS 27, avec 4 513 phrases en anglais et 27 autres langues. Matt Suiche, ingénieur chez Tolmo, une entreprise de cybersécurité, a reconstitué la liste de son côté et l’a confrontée aux données internes d’Apple. Selon lui, les deux versions correspondent presque parfaitement.

Quand votre phrase contient une expression de la liste, la saisie prédictive ne vous la propose jamais, même quand elle est la suite logique de ce que vous écrivez. En glissant le doigt, vous obtenez à la place un mot au tracé voisin, parfois absurde, et il arrive que le mot précédent soit modifié. Si vous tapez « smoking wee », vous verrez apparaître « weekend » ou « weekly », mais jamais « weed », et le glissement donne « smoking Wed », aussi précis que soit votre tracé. Rien ne vous empêche en revanche de taper l’expression lettre par lettre.

Apple classe aussi les mots isolés en trois catégories. Un mot vulgaire ne vous est suggéré qu’après que vous l’avez tapé trois fois à la main. Les mots offensants et les mots sensibles ne vous sont jamais proposés, et vous ne pouvez pas tracer une partie d’entre eux. Pour les expressions, le blocage porte sur des suites de mots exactes. Apple bloque ainsi « Taiwan is country », mais laisse passer « Taiwan is a country ».