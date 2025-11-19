Si les utilisateurs français sont coutumiers des petites « errances » (pour rester poli) du clavier d'iOS, la dernière version du système des iPhone semble causer de nombreux problèmes aux anglo-saxons, qui découvrent les joies d'un correcteur automatique en roue libre.
Combien de fois avez-vous envoyé un « Mai's » à la place d'un « mais » après que le clavier de votre smartphone Apple a choisi de corriger le terme de son propre chef ? Une situation que, nous autres Français, nous traînons depuis déjà des années et avec laquelle nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Mais, il s'avère que l'autocorrecteur anglais s'est totalement dégradé avec le passage à iOS 26. Sur Reddit, un thread baptisé « Ce n'est pas que vous : le clavier d'iOS est cassé » recueille depuis un mois des centaines de témoignages de la part d'utilisateurs et d'utilisatrices qui s'arrachent les cheveux avec cet outil pourtant central.
Le clavier d'iOS fait des siennes
Les défauts de corrections du clavier d'iOS se sont multipliés depuis qu'Apple a refondu l'apparence de cet utilitaire, qui adopte désormais les codes esthétiques de Liquid Glass. Les bords sont plus arrondis, le fond légèrement transparent afin de mieux s'intégrer dans l'interface… et les corrections proposées sont toujours plus à côté de la plaque.
En particulier, les internautes anglais remarquent que des phrases parfaitement valides se retrouvent automatiquement « corrigées » d'une façon soit qui dénature leurs propos, soit qui devient grammaticalement erronée.
Sur Reddit, plusieurs internautes mentionnent même des cas où le contenu du message est modifié automatiquement au moment où la touche d'envoi est pressée, empêchant de corriger le tir avant la distribution. D'autres s'agacent d'aspects moins graves de ce nouveau clavier, auquel on reproche des touches plus petites qui, sur les iPhone les plus compacts, compliquent parfois la saisie.
Un vidéaste a eu l'idée de se filmer en train de taper un message à plusieurs reprises afin d'analyser, au ralenti, ce que comprend le clavier. Le résultat est étonnant. Quand bien même la personne presse correctement la lettre « u » ou « m », ce sont des « h » ou des « n » qui apparaissent à l'écran. Voyez plutôt.
Aucune amélioration en vue
Les utilisateurs ont tout tenté, de la réinitialisation des paramètres de leur clavier à celle de leur iPhone. Rien ne semble en mesure de résoudre durablement le problème d'un clavier qui semble n'en faire qu'à sa tête. À ce jour, Apple n'a pas communiqué sur la situation et, pire, la dernière bêta de iOS 26.3 qui vient juste de paraître n'a aucun effet sur le problème.
De façon très personnelle, j'avoue ne pas avoir remarqué de dégradation du clavier d'iOS depuis la sortie de la dernière version. Il faut dire que j'utilise un iPhone quotidiennement depuis plus de 10 ans — je me suis peut-être juste habitué à sa médiocrité.
Toujours est-il que la situation, si elle perdure, pourrait pousser davantage d'utilisateurs à installer l'un des claviers alternatifs proposés sur l'App Store, notamment celui de Google (de très loin supérieur à celui d'Apple en matière de prédiction automatisée). D'aucuns s'amuseront également à pointer du doigt le retard qu'accumule la marque en matière d'intelligence artificielle, dont le traitement de texte paraît aujourd'hui être l'une des tâches les plus rudimentaires.