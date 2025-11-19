Combien de fois avez-vous envoyé un « Mai's » à la place d'un « mais » après que le clavier de votre smartphone Apple a choisi de corriger le terme de son propre chef ? Une situation que, nous autres Français, nous traînons depuis déjà des années et avec laquelle nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Mais, il s'avère que l'autocorrecteur anglais s'est totalement dégradé avec le passage à iOS 26. Sur Reddit, un thread baptisé « Ce n'est pas que vous : le clavier d'iOS est cassé » recueille depuis un mois des centaines de témoignages de la part d'utilisateurs et d'utilisatrices qui s'arrachent les cheveux avec cet outil pourtant central.