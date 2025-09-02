Dans les préférences, sous l’onglet « Taille de la police », un curseur offre la possibilité d’ajuster la taille des caractères affichés sur les touches. Les valeurs disponibles vont de 85 % à 200 % de la taille par défaut, avec des paliers intermédiaires à 100 %, 115 %, 130 %, 150 % et 180 %.