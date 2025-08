Contrairement à son homologue de bureau, Chrome pour Android manque actuellement de plusieurs éléments essentiels. Parmi eux, on note un moteur de vérification orthographique et grammaticale intégré, la possibilité de basculer entre plusieurs langues, d'activer une vérification améliorée depuis les paramètres Chrome, et enfin le support des extensions de navigateur dédiées à l'aide grammaticale.

Google a introduit dans Chrome Canary un nouveau flag expérimental baptisé « Activer les vérifications grammaticales lors de la saisie de texte ». Cette fonction est décrite comme suit par le géant de Mountain View : « Lors de la saisie, permet aux correcteurs orthographiques de mettre en évidence les erreurs de grammaire et de suggérer des corrections lors de la saisie de texte du navigateur ». De toute évidence, cette description ne laisse que peu de place au doute quant à l'arrivée d'un outil de correction grammaticale natif directement intégré au navigateur.