Une fois que vous aurez pris goût à la saisie gestuelle, une autre option s'offre à vous : la suppression par glissement de doigt ! Cette dernière permet de supprimer des mots en glissant votre doigt vers la gauche à partir de la touche de suppression de texte. Il faut toutefois s'entraîner un peu pour la contrôler avec précision : il peut arriver, au départ, que vous supprimiez par inadvertance un groupe de mots au lieu d'un seul terme.