Vous l'avez sous les yeux tous les jours, mais le connaissez-vous réellement ? Voici 5 gestes à découvrir pour tirer le meilleur parti de votre clavier Gboard.
Gboard, le clavier préinstallé sur une majorité de smartphones Android, cache bien son jeu. Récemment cet outil s'est doté de plusieurs innovations : nouvelles options de correction typographique, personnalisation de la taille de la police, outils intelligents pour les modèles Pixel 10, mode curseur, dictée vocale via des écouteurs Bluetooth et bien plus encore. Vous voulez utiliser Gboard comme un pro ? Voici 5 gestes très utiles à maîtriser d'urgence.
1. Activez la saisie rapide des symboles
Si vous tapez sans cesse sur la touche « ?123 » pour afficher les symboles et que vous avez pris l'habitude de faire des aller-retours entre le clavier des chiffres/symboles et celui des lettres, cette astuce va vous faire un gagner un temps fou. Cliquez sur l'engrenage visible en haut de Gboard, puis sur « Préférences » et activez les options « Appuyez de manière prolongée sur les touches pour afficher les symboles » et « Balayez les touches pour saisir des symboles ».
Revenez en arrière : vous pouvez désormais faire un appui long sur les touches pour taper un chiffre ou un symbole.
2. Ne tapez plus… Glissez !
Et si vous traciez vos mots au lieu de les taper ? Ce geste, qui permet à Gboard de reconnaître plus vite les mots et d'éviter les fautes de frappe, est l'une des innovations les plus pratiques du service.
Allez de nouveau dans les paramètres de Gboard, cliquez sur « Saisie gestuelle » et activez l'option du même nom. Vous pourrez alors faire glisser votre doigt d'une lettre à une autre pour saisir des mots sur le clavier. Gain de temps assuré.
- Recherche Google intégrée
- Saisie gestuelle fluide
- Prédiction multilingue
3. Supprimez du texte plus facilement
Une fois que vous aurez pris goût à la saisie gestuelle, une autre option s'offre à vous : la suppression par glissement de doigt ! Cette dernière permet de supprimer des mots en glissant votre doigt vers la gauche à partir de la touche de suppression de texte. Il faut toutefois s'entraîner un peu pour la contrôler avec précision : il peut arriver, au départ, que vous supprimiez par inadvertance un groupe de mots au lieu d'un seul terme.
Comment accéder à cette fonction ? Dans les paramètres, repartez dans la section « Saisie gestuelle » et activez cette fois-ci l'option « Suppression par glissement de doigt ».
4. Maîtrisez votre curseur
Vous vous embêtez à cliquer sur les mots d'un message pour les sélectionner mais n'arrivez jamais à positionner le curseur correctement ? Utilisez la barre d'espace ! Pour ce faire, allez dans les paramètres puis dans la section « Saisie gestuelle ». Activez l'option « Contrôle du curseur par glissement de doigt » et revenez en arrière. Vous pourrez alors faire glisser votre doigt sur la barre d'espace et contrôler plus précisément votre curseur.
5. Ajoutez des points
Vous tapez encore sur le bouton « . » de votre clavier Gboard pour ajouter des points à la fin de vos phrases ? Grossière erreur ! Pour gagner du temps, oubliez tout de suite ce geste et remplacez-le par une bien meilleure habitude : double-cliquez sur la barre d'espace. Gboard ajoutera non seulement un point mais aussi une espace à votre texte. Alors heureux ?