Dicter du texte avec des écouteurs Bluetooth dans les oreilles, en laissant le téléphone dans la poche, ça semble évident, et pourtant Gboard ne le permet pas. Pour l'instant, le clavier de Google capte toujours la voix via le micro du téléphone, peu importe les écouteurs connectés. Dans la rue, les transports ou en cuisine, on est obligé de sortir l'appareil et le rapprocher de la bouche, comme pour un appel. Les utilisateurs réclament cette commodité depuis des années, selon notre confrère Android Authority.

Confrère qui a fouillé le code de la version 17.1.2 bêta de Gboard et y a trouvé un réglage intitulé « Utiliser le microphone Bluetooth ». Activé manuellement sur des OnePlus Buds 3, il a fonctionné comme attendu : la voix était captée par les écouteurs, pas par le téléphone. Mais sur un Vivo X300 Pro avec la même version bêta, un journaliste d'Android Police n'a pas trouvé l'option. On comprend qu'un déploiement côté serveur se fait attendre.