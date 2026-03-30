Google travaille sur un réglage dans Gboard v17.1.2 bêta qui permettrait d'utiliser le micro des écouteurs ou casques Bluetooth pour la dictée. Aucune date de déploiement public n'a été annoncée.
Dicter du texte avec des écouteurs Bluetooth dans les oreilles, en laissant le téléphone dans la poche, ça semble évident, et pourtant Gboard ne le permet pas. Pour l'instant, le clavier de Google capte toujours la voix via le micro du téléphone, peu importe les écouteurs connectés. Dans la rue, les transports ou en cuisine, on est obligé de sortir l'appareil et le rapprocher de la bouche, comme pour un appel. Les utilisateurs réclament cette commodité depuis des années, selon notre confrère Android Authority.
Confrère qui a fouillé le code de la version 17.1.2 bêta de Gboard et y a trouvé un réglage intitulé « Utiliser le microphone Bluetooth ». Activé manuellement sur des OnePlus Buds 3, il a fonctionné comme attendu : la voix était captée par les écouteurs, pas par le téléphone. Mais sur un Vivo X300 Pro avec la même version bêta, un journaliste d'Android Police n'a pas trouvé l'option. On comprend qu'un déploiement côté serveur se fait attendre.
Ce que la proximité du micro change concrètement pour la dictée
Le micro d'un casque ou d'écouteurs Bluetooth est plus proche de la bouche que celui du téléphone. Dans les environnements bruyants, ça fait toute la différence car la voix est captée plus clairement, avec moins de bruit ambiant.
Android Police note toutefois qu'une légère latence est possible selon les écouteurs, et que les modèles bas de gamme, avec des microphones de moindre qualité ou une compression audio plus forte, peuvent nuire à la qualité de la transcription. Avec de bons écouteurs, en revanche, la dictée devrait être sensiblement plus naturelle qu'avec le micro du téléphone. L'effet « je tiens une biscotte » en moins.
Disponibilité, langues, appareils, c'est encore flou
Trouver une option dans un APK bêta et la faire fonctionner en conditions contrôlées, c'est très différent d'un déploiement stable, universel et multilingue. Gboard tourne sur des centaines de millions d'appareils Android, avec des configurations Bluetooth radicalement différentes d'un constructeur à l'autre.
Google a déjà pratiqué cette approche progressive avec d'autres fonctions de dictée. Que ce soit la nouvelle barre de saisie vocale, le mode dictée avancée avec ponctuation automatique et les commandes vocales pour éditer le texte, ces outils ont mis des mois à sortir de la bêta, et certains sont encore réservés aux smartphones Pixel, selon Android Authority. Si Google choisit de traiter le micro Bluetooth de la même façon, une grande partie du parc Android attendra encore longtemps.