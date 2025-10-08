Le clavier virtuel de Google permet désormais d’annuler facilement les corrections automatiques. Une nouveauté qui simplifie la vie de millions d’utilisateurs Android.
« Désolé, le correcteur a fait n'importe quoi ! ». Vous aussi, vous avez surement déjà envoyé ce message à vos proches. Sur smartphone, les fautes de frappe sont inévitables, et c’est bien pour cela que les claviers comme Gboard misent sur une correction automatique agressive. Si cette aide est souvent utile, elle peut parfois choisir le mauvais mot sans que l’on s’en aperçoive. Pour y remédier, Google déploie une nouvelle fonction baptisée “tap-to-undo”, qui permet d’annuler rapidement les corrections automatiques indésirables. Le principe est simple : identifier rapidement une correction automatique ratée, et la modifier.
Un bouton pour supprimer une correction automatique d'un simple clic
Repérée par des utilisateurs sur Reddit et Discord, cette nouveauté s’active automatiquement dès que la correction automatique est en marche. Lorsqu’un mot est remplacé par Gboard, celui-ci apparaît brièvement en surbrillance. En appuyant dessus, le clavier affiche le mot initial, que l’on peut alors rétablir d’un simple geste. Une notification à l'écran confirme le fonctionnement lors de la première utilisation.
Cette approche se montre plus intuitive que la méthode précédente, qui consistait à appuyer sur la touche retour pour annuler la dernière correction. En effet, ce système pouvait parfois annuler des corrections valides ou supprimer des espaces par erreur. Avec le “tap-to-undo”, l’utilisateur garde le contrôle sur chaque modification sans interrompre sa frappe.
Pour l’instant, aucune option dédiée n’apparaît dans les paramètres du clavier : la fonction dépend du paramètre général de correction automatique, déjà activé par défaut sur la majorité des smartphones Android. Elle est en cours de déploiement progressif et pourrait ne pas encore être disponible sur tous les appareils.
Une petite modification qui s'ajoute à l'arrivée de l'IA dans le clavier Google
Cette évolution s’inscrit dans la logique d’améliorations continues de Gboard. Google avait déjà introduit plus tôt dans l’année des boutons Annuler / Rétablir dans la barre d’outils du clavier, mais cette solution restait peu pratique pour les utilisateurs souhaitant corriger un mot rapidement. Le “tap-to-undo” va plus loin en intégrant la correction directement dans le flux de frappe, sans alourdir l’interface.
La fonction prend tout son sens avec les nouveaux outils d’écriture assistée par IA intégrés à Gboard. Ces derniers sont capables de reformuler des phrases entières, voire de corriger la grammaire de paragraphes complets. Ecrire un message n'a jamais été aussi facile avec l'IA comme béquille, et cette fonction est un bon complément pour corriger une erreur d'un clic.
Avec plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde, chaque petite amélioration de Gboard se fera forcément ressentir à grande échelle. Le clavier Gboard n'a l'air de rien, mais il est utilisé par plus d'un milliard de personnes au quotidien. Si vous n'avez pas encore vu apparaitre cette fonction, patience. Comme d'habitude, le déploiement est progressif et il faudra quelques jours pour que tout le monde en profite.