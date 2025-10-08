Repérée par des utilisateurs sur Reddit et Discord, cette nouveauté s’active automatiquement dès que la correction automatique est en marche. Lorsqu’un mot est remplacé par Gboard, celui-ci apparaît brièvement en surbrillance. En appuyant dessus, le clavier affiche le mot initial, que l’on peut alors rétablir d’un simple geste. Une notification à l'écran confirme le fonctionnement lors de la première utilisation.

Cette approche se montre plus intuitive que la méthode précédente, qui consistait à appuyer sur la touche retour pour annuler la dernière correction. En effet, ce système pouvait parfois annuler des corrections valides ou supprimer des espaces par erreur. Avec le “tap-to-undo”, l’utilisateur garde le contrôle sur chaque modification sans interrompre sa frappe.

Pour l’instant, aucune option dédiée n’apparaît dans les paramètres du clavier : la fonction dépend du paramètre général de correction automatique, déjà activé par défaut sur la majorité des smartphones Android. Elle est en cours de déploiement progressif et pourrait ne pas encore être disponible sur tous les appareils.