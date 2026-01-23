Google s'apprête à mettre à jour Gboard, le clavier par défaut d'Android, et va apporter une nouvelle option qui va changer la vie de millions d'utilisateurs.
Gboard est un élément central de l'expérience utilisateur sur Android. On ne le remarque presque plus mais le clavier de Google est régulièrement mis à jour et amélioré par petites touches pour améliorer la frappe des utilisateurs. Et malgré son âge, Gboard a encore de grosses lacunes qui méritent d'être corrigées. En ce début d'année 2026, le moteur de recherche s'attaque à un point particulièrement casse-pied : la gestion des apostrophes, et apporte une option toute bête, dont on se demande vraiment pourquoi personne n'y avait pensé avant.
Un retour automatique au clavier après la saisie d'une apostrophe
Jusqu’à présent, taper une apostrophe sur Gboard impliquait un petit détour. Après avoir inséré le caractère, le clavier restait bloqué sur la disposition des symboles, obligeant l’utilisateur à revenir manuellement au clavier alphabétique pour continuer à écrire.
Gboard va désormais basculer automatiquement vers le clavier de lettres dès qu’une apostrophe est saisie. Vous reviendrez automatiquement sur ce clavier pour poursuivre votre message d'une traite, sans jongler entre les différents types de saisie. Cela peut paraitre anodin, mais ce nouveau comportement évitera une friction récurrente et fluidifiera la frappe.
Ce comportement, repéré il y a plusieurs mois dans le code de l’application, commence à apparaître dans la version bêta 16.6 de Gboard. Pour l’instant, tous les testeurs n’y ont pas encore accès, signe d’un déploiement progressif.
Une nouveauté optionnelle qui va simplifier la saisie pour ceux qui le souhaitent
Comme souvent avec Gboard, cette nouveauté restera optionnelle. La fonction sera présente dans les paramètres du clavier et activable ou non selon votre envie et vos besoins. Les utilisateurs qui n’en voient pas l’intérêt, ou qui ont pris l'habitude de passer d'un clavier à l'autre pour saisir une apostrophe, pourront la désactiver, tandis que ceux qui cherchent à gagner en fluidité devraient rapidement l’adopter.
Aucune date précise n’a encore été communiquée pour la version stable, mais l’apparition dans la bêta laisse penser que le déploiement public pourrait intervenir dans les prochaines semaines, et sera probablement progressif. Il faudra donc quelques temps encore avant que tout le monde soit servi.
D’ici là, les plus curieux peuvent rejoindre le programme bêta via le Play Store, en gardant à l’esprit que ces versions de test peuvent encore comporter quelques ajustements.