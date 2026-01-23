Jusqu’à présent, taper une apostrophe sur Gboard impliquait un petit détour. Après avoir inséré le caractère, le clavier restait bloqué sur la disposition des symboles, obligeant l’utilisateur à revenir manuellement au clavier alphabétique pour continuer à écrire.

Gboard va désormais basculer automatiquement vers le clavier de lettres dès qu’une apostrophe est saisie. Vous reviendrez automatiquement sur ce clavier pour poursuivre votre message d'une traite, sans jongler entre les différents types de saisie. Cela peut paraitre anodin, mais ce nouveau comportement évitera une friction récurrente et fluidifiera la frappe.

Ce comportement, repéré il y a plusieurs mois dans le code de l’application, commence à apparaître dans la version bêta 16.6 de Gboard. Pour l’instant, tous les testeurs n’y ont pas encore accès, signe d’un déploiement progressif.