Un clavier qui n'a pas nécessairement vocation à être commercialisé, mais pour lequel tous les plans ont été publiés par Google… et qui a tout pour vous surprendre !
Le Gboard Dial Edition est un clavier dessiné par de doux-dingues employés par la filiale japonaise de Google. Un clavier dont le concept est plus qu'intriguant, mais dont nous doutons très fort de l'utilité pratique.
L'an dernier déjà, le clavier inspiré du ruban de Möbius
Au sein des équipes des grands groupes informatiques, il y a souvent un peu de place pour des idées saugrenues, des projets à la limite du burlesque qui n'ont de toute façon aucun objectif commercial.
C'est exactement le cas de ce Gboard Dial Edition que des ingénieurs de chez Google Japan ont mis au point et présenté – comme c'est la tradition chaque année au début du mois d'octobre au sein de la filiale japonaise – il y a quelques jours seulement. L'an dernier, la même équipe avait présenté un clavier stupéfiant à deux faces et inspiré par le ruban de Möbius.
Aussi techniquement incroyable qu'il était absolument inutilisable, le « Double-Sided Gboard » est visible en vidéo ci-dessus et si les ingénieurs de chez Google Japan n'ont jamais eu dans l'idée de le commercialiser, ils avaient tout fait pour que les passionnés – à peu près aussi gentiment dingues qu'eux – puissent se lancer dans sa fabrication.
Pour ce faire, ils ont ainsi rendu disponibles à peu près tous les fichiers utiles pour l'impression et l'assemble du produit… comme ils viennent de le faire avec leur nouvelle création « un peu débile », le Gboard Dial Edition.
Cette année, le clavier à cadrans… pour nostalgeeks !
Il n'est plus cette fois question de s'inspirer du fameux mathématicien allemand pour concevoir un clavier aux formes à peine imaginables. Non, ce sont plutôt les téléphones des années 70-80 qui ont guidé les ingénieurs.
De fait, visuellement parlant, le Gboard Dial Edition est moins impressionnant que ce « Double-Sided Gboard » et, de base, il s'agit effectivement d'un clavier à peu près standard avec cette forme rectangulaire. Pour autant, un simple coup d'œil au Gboard Dial Edition suffit pour se dire que la chose est aussi inutilisable que la création de l'année passée. Trois cadrans imbriqués les uns dans les autres sont par exemple dédiés à la « saisie » des principales lettres d'un clavier QWERTY tout à fait standard.
Si vous avez déjà vu ou utilisé les vieux téléphones des années 70-80, vous savez combien la chose est anti-productive dans le cas d'un clavier : en effet, après avoir mis le doit sur la lettre, il faut tourner le cadran jusqu'au seuil et attendre qu'il soit revenu à sa position originale pour que la lettre soit validée. Ce qui était déjà un poil long pour des numéros de téléphone à sept chiffres comme dans les années 80… devient bien sûr absolument insupportable pour saisir un texte complet !
Reste que Google Japan diffuse une fois encore les différents fichiers pour qui souhaiterait tenter une telle aventure… et en profite pour produire deux vidéos au cours de laquelle les employés de la firme gardet tout leur sérieux pour nous présenter leur « œuvre » et la philosophie sous-jacente : prendre son temps !