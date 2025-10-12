Au sein des équipes des grands groupes informatiques, il y a souvent un peu de place pour des idées saugrenues, des projets à la limite du burlesque qui n'ont de toute façon aucun objectif commercial.

C'est exactement le cas de ce Gboard Dial Edition que des ingénieurs de chez Google Japan ont mis au point et présenté – comme c'est la tradition chaque année au début du mois d'octobre au sein de la filiale japonaise – il y a quelques jours seulement. L'an dernier, la même équipe avait présenté un clavier stupéfiant à deux faces et inspiré par le ruban de Möbius.