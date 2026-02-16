L'an passé, Gboard s'est considérablement amélioré avec l'ajout de fonctionnalités pour la correction d'erreurs de saisie. Une option permettant d'augmenter la taille des lettres du clavier a aussi été déployée au sein des smartphones. Dans le même temps, de nouveaux outils d'édition IA ont été introduits pour les Pixel 10. Aujourd'hui, le clavier virtuel de Google se perfectionne à nouveau : on fait le point sur les nouveautés à venir.