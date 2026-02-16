Utiliser Gboard comme un pavé tactile ? Cette amélioration et quelques petites nouveautés supplémentaires arrivent sur ce clavier virtuel Android.
L'an passé, Gboard s'est considérablement amélioré avec l'ajout de fonctionnalités pour la correction d'erreurs de saisie. Une option permettant d'augmenter la taille des lettres du clavier a aussi été déployée au sein des smartphones. Dans le même temps, de nouveaux outils d'édition IA ont été introduits pour les Pixel 10. Aujourd'hui, le clavier virtuel de Google se perfectionne à nouveau : on fait le point sur les nouveautés à venir.
Un mode curseur en préparation pour Gboard
Jusqu'à récemment, la gestion du curseur par Gboard était relativement limitée. Il était possible, en cliquant sur un texte, de positionner ce dernier à un endroit précis. On pouvait aussi, en faisant glisser son doigts vers la droite ou vers la gauche, déplacer le curseur sur une ligne ou passer à la ligne suivante. Mais Google a décidé d'aller plus loin.
En analysant la version 16.8.2.867538971-beta-arm64-v8a de Gboard, l'équipe Android Authority a découvert un mode curseur, disponible en appuyant longuement sur la barre d'espace. Grâce à cette toute nouvelle fonctionnalité, l'outil peut être utilisé comme un pavé tactile : l'utilisateur peut déplacer plus facilement le curseur et faire défiler le texte plus vite.
Impossible de savoir pour l'instant s'il s'agit d'une option complémentaire ou si ce nouveau pavé tactile remplacera les précédents usages du clavier virtuel. On ne connaît pas non plus la date de lancement de cette fonctionnalité.
D'autres améliorations déployées au sein du clavier virtuel
En attendant que cette nouvelle option arrive, Google a déployé quelques avancées mineures dans Gboard. La page des paramètres bénéficie ainsi du nouveau design Material Expressive 3, lancé en même temps qu'Android 16. Il est disponible pour la page des paramètres dans la version 16.5 stable de l'outil. Une refonte de la page des raccourcis est également prévue.
- Recherche Google intégrée
- Saisie gestuelle fluide
- Prédiction multilingue
Toujours soucieux d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs, Google a aussi inclus dans la version stable 16.7 une option, activée par défaut, qui permet de revenir au clavier alphabétique après avoir saisi une apostrophe. On rappelle que jusqu'à récemment, il fallait cliquer sur la barre d'espace ou le bouton « ?123 ». Cette avancée discrète devrait faire gagner un peu de temps lors de la rédaction de messages.
Pour profiter de ces nouveautés, vous pouvez dès à présent mettre à jour votre application Gboard.