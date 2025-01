Gboard continue d’évoluer pour simplifier la vie de ses utilisateurs et utilisatrices. Dernière nouveauté : un bouton attendu depuis longtemps : « annuler et rétablir » (undo / redo). Disponibles dans la version bêta de l’application, il permet de corriger rapidement une erreur ou de restaurer une modification supprimée par inadvertance. Encore en cours de test, cette fonctionnalité devrait bientôt être accessible à toutes et tous.