Gboard joue tapis sur l'IA

Cette année est placée sous le signe de l'IA pour Google, comme nous avons pu le voir lors de sa conférence pour les développeurs Google I/O de cette année. Gboard ne fait évidemment pas exception et suit la tendance. Alors que l'app était déjà plutôt avancée dans son genre, les utilisateurs auront tout de même le droit à des nouveautés : un système de correction plus avancé et une génération d'émojis personnalisés.