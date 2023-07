Marre des erreurs du clavier GBoard ? Cela pourrait bientôt changer

Les claviers virtuels sont extrêmement pratiques dans la mesure où ils peuvent suggérer des mots correctement orthographiés, faire gagner du temps, et garder en mémoire des habitudes de saisie. Mais leur gros défaut est généralement d'enregistrer nos erreurs et de les conserver pour nous les proposer par défaut ensuite. De quoi multiplier les fausses manipulations et pester. Dans une vidéo qui circule actuellement sur Telegram, on découvre que la version bêta du Google Gboard contient une fonctionnalité qui devrait grandement nous simplifier la vie.

Il s'agit tout simplement d'une option de retour en arrière rapide, semblable aux classiques que sont le Commande+Z sur Mac ou CTRL+Z sous Windows. Pour l'heure, il faut activer une commande cachée pour y accéder, mais rassurez-vous, cela aura disparu dans la mise à jour à destination du grand public. En attendant, cette nouvelle option se situe en haut à gauche du clavier, au sein du menu fonctions.

On remarque également que la commande peut être placée sur la rangée des fonctions les plus utilisées, mais également qu'il est possible de supprimer un mot en entier ou une partie d'un mot. Enfin, l'historique de saisie étant pris en compte, il semble possible de revenir jusqu'au début de la phrase et de tout recommencer depuis le début en quelques secondes.