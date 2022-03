Gboard : Google teste une fonctionnalité qui génère automatiquement des autocollants en fonction du texte

Concrètement, Google analyste le message en cours d'écriture, avant de suggérer à l'utilisateur divers stickers. Par exemple, le fait d'écrire « See you soon » avec un émoji « cœur », permet à Google d'afficher plusieurs propositions de stickers associés. Gboard affiche alors un aperçu du sticker au-dessus du clavier et, via une simple pression, on accède à un éventail plus large de propositions.