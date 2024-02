Google veut vous faire gagner du temps avec une nouvelle fonction de numérisation de texte sur son clavier Gboard

Vous est-il déjà arrivé de tomber sur un cocktail très original dans un bar, et de vouloir noter ses ingrédients pour le recréer plus tard ? Pour ce faire, vous pouvez prendre en photo le menu de l'établissement, au risque d'occuper de l'espace sur votre appareil et dans votre bibliothèque d'images. Il est aussi possible de l'écrire à la main, une méthode plus polyvalente, mais plus lente et davantage sujette aux erreurs.

Google a trouvé la solution pour combiner les avantages de ces deux techniques : la reconnaissance de texte via Gboard, une fonctionnalité semblable à celle que l'on trouve déjà sur Google Lens. Il vous permet d'utiliser l'objectif de votre smartphone pour viser un texte et le prendre en photo. L'application se charge ensuite de comprendre les lettres affichées, avant de proposer à l'utilisateur de les insérer dans le champ de texte en cours d'utilisation.

Si l'on sait que l'entreprise américaine travaille sur cette fonctionnalité depuis plusieurs semaines, elle commence tout juste à arriver chez les utilisateurs finaux. À l'image de Mishaal Rahman sur X (anciennement Twitter), qui nous en offre un aperçu sur son Samsung Galaxy S24 Ultra.