Acné ou peste bubonique, Google Lens va vous aider à identifier vos problèmes de peau

Pour remédier à ce problème, Google s'est associée à Ellis Monk un professeur de sociologie de l'université d'Harvard. Celui-ci est le créateur de la Monk Skin Tone Scale (MST), un modèle de reconnaissance repensé de l'échelle de Fitzpatrick datant de 1975. Celle-ci se veut plus précise et est capable de reconnaître 10 niveaux de couleurs de peaux différentes parmi les tons plus foncés. Google affirme que son système d'apprentissage en deep learning est plus précis avec les patients à la peau foncée, atteignant un taux de précision de 87,9 %. Il dépasse ainsi celui des autres groupes ethniques.