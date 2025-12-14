Pendant qu'Apple réserve sa traduction en direct à ses propres écouteurs dans des marchés triés sur le volet, Google choisit l'accessibilité totale. Cette approche transforme une option restreinte à un gadget premium en outil universel, accessible à quiconque possède un smartphone et des écouteurs basiques.

L'application intègre également des fonctionnalités d'apprentissage avec suivi des séries de progression quotidiennes et retours améliorés sur la prononciation. Ces outils pédagogiques sont pour l'instant réservés à une poignée de langues vers l'anglais. À l'inverse, les anglophones auront accès à quelques langues européennes comme le français, le danois, le portugais ou l'allemand.

La version bêta de la traduction en direct via écouteurs fonctionne actuellement sur Android aux États-Unis, au Mexique et en Inde. Google prévoit d'étendre le service à iOS et d'autres régions (dont la France) courant 2026. Une généralisation qui pourrait bien redéfinir les attentes en matière de barrière linguistique. Ou du moins rendre les voyages un peu moins stressants pour ceux qui paniquent à l'idée de commander un café à l'étranger.