Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’AirPods 4, AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3 : la traduction en direct débarque officiellement en Europe au mois de décembre, avec la mise à jour iOS 26.2, disponible depuis ce mardi 4 novembre en version bêta. Présentée en septembre dernier, cette fonctionnalité transforme les écouteurs d’Apple en traducteurs instantanés, capables d’interpréter en temps réel une conversation dans la langue de son choix.

Il devient ainsi possible d’obtenir une traduction audio immédiate parmi plusieurs langues, dont le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le portugais, le chinois, le japonais, le coréen et l’italien. La fonction prend appui sur Apple Intelligence et fonctionne de concert avec l’application Traduire sur iPhone, pour une expérience fluide et intégrée.

Concrètement, la traduction fonctionne intégralement en local, sans transfert de données sur Internet. L’iPhone télécharge les modèles de langage, tandis que les AirPods réduisent légèrement le son ambiant pour laisser place à la voix traduite. Les échanges apparaissent en parallèle dans l’onglet « En direct » sur l’iPhone, affichant la conversation sous forme de texte pour faciliter le dialogue entre les interlocuteurs.