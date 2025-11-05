Les utilisateurs d’AirPods vont bientôt pouvoir franchir la barrière des langues. Apple s’apprête à activer en Europe l’une de ses fonctions les plus attendues, déjà disponible aux États-Unis depuis plusieurs semaines.
C'était la fonction la plus attendue des AirPods, et elle arrive enfin en Europe. Après plusieurs mois de blocage réglementaire, la traduction en direct débarquera enfin dans nos écouteurs dans quelques semaines. Une évolution qui pourrait bien révolutionner les échanges multilingues… tout en illustrant les tensions persistantes entre Apple et Bruxelles.
La traduction en direct arrive sur les AirPods avant la fin de l'année
Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’AirPods 4, AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3 : la traduction en direct débarque officiellement en Europe au mois de décembre, avec la mise à jour iOS 26.2, disponible depuis ce mardi 4 novembre en version bêta. Présentée en septembre dernier, cette fonctionnalité transforme les écouteurs d’Apple en traducteurs instantanés, capables d’interpréter en temps réel une conversation dans la langue de son choix.
Il devient ainsi possible d’obtenir une traduction audio immédiate parmi plusieurs langues, dont le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le portugais, le chinois, le japonais, le coréen et l’italien. La fonction prend appui sur Apple Intelligence et fonctionne de concert avec l’application Traduire sur iPhone, pour une expérience fluide et intégrée.
Concrètement, la traduction fonctionne intégralement en local, sans transfert de données sur Internet. L’iPhone télécharge les modèles de langage, tandis que les AirPods réduisent légèrement le son ambiant pour laisser place à la voix traduite. Les échanges apparaissent en parallèle dans l’onglet « En direct » sur l’iPhone, affichant la conversation sous forme de texte pour faciliter le dialogue entre les interlocuteurs.
Une avancée, mais des relations toujours tendues entre Apple et la Commission européenne
Selon nos confrères de Numerama, Apple avait volontairement bloqué la sortie européenne de cette innovation pour des raisons réglementaires, liées à la conformité avec le Digital Markets Act (DMA). Après plusieurs semaines de discussions avec la Commission européenne, le constructeur de Cupertino a finalement ajusté son système pour répondre aux exigences locales et autoriser le déploiement sur le Vieux Continent.
Apple reconnaît avoir dû réaliser d’importants travaux d’ingénierie pour se mettre en conformité avec les règles européennes. « Nous sommes ravis de proposer bientôt la fonctionnalité Live Translation sur les AirPods dans l’Union européenne, mais déçus d’avoir dû retarder son lancement afin d’effectuer des travaux d’ingénierie supplémentaires », a déclaré le groupe.
La firme souligne notamment avoir été contrainte de créer une nouvelle API audio, permettant à des applications tierces comme Google Translate ou Duolingo d’accéder simultanément aux micros et aux haut-parleurs des iPhone et des AirPods, une ouverture imposée par Bruxelles.
Apple prévient toutefois que cette adaptation n’est qu’un début : certaines fonctions comme la recopie d’écran de l’iPhone resteront absentes d’iOS 26.2 en Europe, faute d’accord avec la Commission. Les tensions entre l'Europe et la marque américaine semblent toujours aussi vives, et c'est le consommateur qui en paye aujourd'hui les pots cassés.