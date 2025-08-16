Google Traduction s’apprête à marcher sur les plates-bandes de Duolingo avec une nouvelle fonctionnalité intégrée directement dans son application. Encore en phase de test, cet outil pourrait bien changer la donne dans l’apprentissage des langues au quotidien.
- Google teste Practice dans Google Traduction, une fonction pédagogique intégrée pour apprendre le français et l'espagnol.
- L’outil propose niveaux, contextes (nourriture, itinéraires…), scénarios personnalisés et quiz adaptatifs en rounds.
- Fonction en bêta avec suivis d’objectifs et rappel quotidien; Google évoque un accès d’essai potentiellement payant plus tard.
Google ne se contente désormais plus de traduire : l’entreprise teste une fonction baptisée Practice au sein de Google Traduction, pensée pour permettre aux utilisateurs d’apprendre et de réviser une langue de manière pédagogique. Débusquée dans la version 9.14.71.788519780.3-release de l’application, cette option prouve que la firme de Mountain View veut concurrencer les plateformes d’apprentissage linguistique telles que Duolingo et LingoDeer.
Google veut transformer son application Traduction en service d'apprentissage linguistique
La nouvelle fonctionnalité de Google Traduction propose actuellement l'apprentissage du français et de l'espagnol, avec une interface disponible en anglais, français, espagnol et portugais. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur niveau de compétence parmi quatre options : Tout Débutant, Débutant, Intermédiaire et Avancé, bien que le premier niveau reste pour l'instant désactivé, selon les informations rapportées par Android Authority.
Plusieurs contextes de mise en situation sont proposés au sein de Google Traduction pour pratiquer la langue choisie : nourriture et boissons, salutations et présentations, demandes d'itinéraires, etc. Chaque catégorie est divisée en sous-thèmes plus spécialisés. Par exemple, la section « Demander son chemin » inclut des situations comme se perdre près de l'hôtel, trouver un restaurant précis ou localiser une gare.
L'un des principaux intérêts de cette fonctionnalité réside dans la possibilité de créer ses propres scénarios d'apprentissage. En effet, les utilisateurs peuvent utiliser une invite textuelle pour décrire une situation personnalisée, bien que l'application propose déjà des idées de scénarios prêts à l'emploi.
Un système directement inspiré de Duolingo pour maintenir l'engagement des utilisateurs
Une fois le scénario lancé, l’entraînement prend la forme de quiz en plusieurs rounds, avec possibilité d’adapter la difficulté à la volée après chaque session. L’outil enregistre les objectifs définis, les mots appris, et propose des activités quotidiennes, rappelant fortement les mécanismes de Duolingo pour maintenir l'engagement (et la motivation) des utilisateurs. La présence d’une page de paramètres dédiée permet de modifier ultérieurement la langue ou le niveau, et même de supprimer l’historique des exercices.
Au démarrage, le premier écran confirme que la fonction Practice demeure actuellement en version bêta. Cependant, l'interface mentionne également qu'il s'agit d'une « période d'essai » avec « un accès précoce et illimité ». Cette formulation suggère que Google pourrait éventuellement facturer cette fonctionnalité à l'avenir, soit comme service autonome, soit intégrée aux abonnements IA de l'entreprise.