La nouvelle fonctionnalité de Google Traduction propose actuellement l'apprentissage du français et de l'espagnol, avec une interface disponible en anglais, français, espagnol et portugais. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur niveau de compétence parmi quatre options : Tout Débutant, Débutant, Intermédiaire et Avancé, bien que le premier niveau reste pour l'instant désactivé, selon les informations rapportées par Android Authority.

Plusieurs contextes de mise en situation sont proposés au sein de Google Traduction pour pratiquer la langue choisie : nourriture et boissons, salutations et présentations, demandes d'itinéraires, etc. Chaque catégorie est divisée en sous-thèmes plus spécialisés. Par exemple, la section « Demander son chemin » inclut des situations comme se perdre près de l'hôtel, trouver un restaurant précis ou localiser une gare.

L'un des principaux intérêts de cette fonctionnalité réside dans la possibilité de créer ses propres scénarios d'apprentissage. En effet, les utilisateurs peuvent utiliser une invite textuelle pour décrire une situation personnalisée, bien que l'application propose déjà des idées de scénarios prêts à l'emploi.