Avec iOS 26.4, Apple s’attaque à un problème bien identifié : certaines touches apparaissaient comme activées à l’écran, sans que les caractères correspondants soient réellement ajoutés au texte.

Ce dysfonctionnement se manifestait principalement lorsque l’utilisateur tapait rapidement. Résultat, des lettres manquaient dans les mots, ce qui perturbait ensuite le fonctionnement de l’auto-correction, incapable d’interpréter correctement l’intention de l’utilisateur. Le problème a été largement documenté ces dernières semaines, notamment sur Reddit, où plusieurs témoignages évoquent des messages déformés ou incomplets malgré une saisie correcte.

Apple indique que ce bug est désormais corrigé dans iOS 26.4, dont la version Release Candidate vient tout juste d’être distribuée aux testeurs. Une première amélioration avait déjà été introduite discrètement dans une version bêta précédente, et certains utilisateurs ont déjà constaté une meilleure précision du clavier.