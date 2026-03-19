Apple prépare le déploiement d’iOS 26.4 avec une correction attendue. Le clavier de l’iPhone, critiqué pour son manque de fiabilité en frappe rapide, devrait gagner en précision.
C’est un problème discret, mais particulièrement frustrant au quotidien. Depuis plusieurs semaines, des utilisateurs d’iPhone signalent des lettres qui disparaissent lorsqu’ils tapent rapidement sur le clavier. Apple s’apprête désormais à corriger ce comportement avec iOS 26.4, une mise à jour qui vise à améliorer la fiabilité de la saisie. Derrière ce bug en apparence mineur, c’est toute l’expérience de frappe — et l’efficacité de l’auto-correction — qui était dégradée.
Un bug qui fait disparaître des lettres en cours de frappe
Avec iOS 26.4, Apple s’attaque à un problème bien identifié : certaines touches apparaissaient comme activées à l’écran, sans que les caractères correspondants soient réellement ajoutés au texte.
Ce dysfonctionnement se manifestait principalement lorsque l’utilisateur tapait rapidement. Résultat, des lettres manquaient dans les mots, ce qui perturbait ensuite le fonctionnement de l’auto-correction, incapable d’interpréter correctement l’intention de l’utilisateur. Le problème a été largement documenté ces dernières semaines, notamment sur Reddit, où plusieurs témoignages évoquent des messages déformés ou incomplets malgré une saisie correcte.
Apple indique que ce bug est désormais corrigé dans iOS 26.4, dont la version Release Candidate vient tout juste d’être distribuée aux testeurs. Une première amélioration avait déjà été introduite discrètement dans une version bêta précédente, et certains utilisateurs ont déjà constaté une meilleure précision du clavier.
Un correctif discret, mais qui va améliorer la vie de millions d’utilisateurs
Cette mise à jour intervient alors que le clavier de l’iPhone fait régulièrement l’objet de critiques, notamment sur sa gestion de la frappe rapide. Il est important de noter que ce correctif ne concerne pas certains comportements déjà connus, comme ceux observés avec la saisie gestuelle (QuickPath) ou lorsque l’auto-correction est désactivée. Dans ces cas précis, l’affichage et les résultats peuvent différer volontairement.
La version Release Candidate venant d’être déployée auprès des développeurs et des testeurs publics, la sortie d’iOS 26.4 devrait suivre très prochainement pour l’ensemble des utilisateurs. On peut sans trop se mouiller parier sur une disponibilité dès la semaine prochaine. Reste à voir si cette correction suffira à restaurer pleinement la confiance dans le clavier officiel, utilisé des dizaines de fois par jour.