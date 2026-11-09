Course à l'IA : le nouveau PDG d'Apple commence.à mettre la pression en interne

Apple n’a pas non plus de « computer use », autrement dit, une IA qui comprend ce qui s’affiche à l’écran, déplace le curseur, clique et saisit du texte à la place de l’utilisateur, comme ChatGPT et Claude.

L’une des premières fonctions agentiques de Siri a pourtant été présentée lors de la WWDC 26. L’IA devait être capable de repérer les mots de passe faibles ou compromis, puis de les changer site par site sans validation à chaque étape. Mais cette nouveauté annoncée a pourtant disparu de la bêta cet été.