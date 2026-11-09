Course à l'IA : le nouveau PDG d'Apple commence.à mettre la pression en interne

Selon Bloomberg, le nouveau PDG d’Apple tient en interne un discours plus exigeant qu’en public. Il pousse le patron du logiciel à accélérer, alors qu’Apple cherche à faire de Siri un agent, une IA capable de mener des tâches seule, sans devoir valider chacune des étapes.
Lors de sa première conférence sur les résultats financier, John Ternus a affirmé qu’Apple avait le Siri qu’elle a toujours voulu, mieux intégré et plus respectueux de la vie privée que la concurrence. En coulisses, selon Bloomberg, il presse Craig Federighi, le patron du logiciel, d’aller plus vite, car Apple reste loin derrière ses rivaux.
Siri exécute des ordres, les agents de la concurrence gèrent des missions
Le PDG d’Apple aurait reçu Federighi lors d’une réunion à huis clos. Il lui reproche de ne pas adopter l’IA avec la même urgence qu’OpenAI, Google, Meta ou Anthropic. Il lui demande d’aller bien au-delà des simples améliorations de Siri. Federighi a pourtant tenter de faire évoluer les choses. Début 2025, il avait confié Siri à Mike Rockwell pendant que John Giannandrea, alors responsable de l’IA, était progressivement écarté. Mais Federighi garde une réputation de sceptique, inquiet des effets de l'IA sur la vie privée, la sécurité et l’emploi. En outre, il aurait une feuille de route plus courte s’étalant sur 12 à 18 mois, contre plusieurs années pour le matériel d’Apple. Et cette différence compliquerait le développement unifié des équipes chargées du matériel avec celles du logiciel.
Siri AI est désormais capable de lire l’écran et les données privées (mails, messages). En revanche, l’assistant reste « à la commande » avec une requête de la part de l’utilisateur, et une exécution de l’IA. Mais chez la concurrence, ChatGPT Dots (OpenAI), Meta Muse ou Grok, d’Elon Musk, vont plus loin. Ces assistants reçoivent une mission dans la durée, retiennent les projets et les préférences, surveillent des sources connectées et décident seuls de mettre une tâche en pause ou de la reprendre. Ternus a laissé entendre que Siri pourrait très bien leur emboîter le pas, puisque son architecture repose sur un « orchestrateur », c’est-à-dire un module capable de répartir chaque demande entre les modèles et les outils adaptés.
Apple n’a pas non plus de « computer use », autrement dit, une IA qui comprend ce qui s’affiche à l’écran, déplace le curseur, clique et saisit du texte à la place de l’utilisateur, comme ChatGPT et Claude.
L’une des premières fonctions agentiques de Siri a pourtant été présentée lors de la WWDC 26. L’IA devait être capable de repérer les mots de passe faibles ou compromis, puis de les changer site par site sans validation à chaque étape. Mais cette nouveauté annoncée a pourtant disparu de la bêta cet été.
Mike Rockwell, qui a donc été en charge de Siri après avoir créé le Vision Pro, envisagerait sérieusement de quitter l’entreprise l’année prochaine. Paradoxalement, Apple réduit en parallèle les budgets de tokens. Le plafond quotidien de nombreux ingénieurs passe de 300 à 200 dollars, avec d’autres baisses prévues. Ce resserrement, après des marges plus faibles que prévu au dernier trimestre, alimente la crainte d’autres coupes budgétaires, y compris de potentiels licenciements.