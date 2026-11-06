WhatsApp commence à proposer sur iPhone une option d’IA pour étendre une photo au-delà de son cadre d’origine. Elle s’active depuis l’éditeur d’images de l’application et reste, pour l’instant, réservée à une poignée d’utilisateurs.
Le principe, popularisé par Photoshop et plusieurs chatbots, consiste à laisser l’IA inventer ce qui se trouve hors champ. Pour obtenir ce « dézoom » artificiel, les utilisateurs de WhatsApp n’ont désormais plus besoin de quitter la messagerie, ce qui banalise un peu plus l’outil de retouche générative.
Un outil de retouche généré par Meta AI, déjà visible chez certains utilisateurs
Selon 9to5Mac, le déploiement concerne d’abord les testeurs du programme bêta via TestFlight. Quelques utilisateurs de la version publique sur iOS y auraient déjà accès. L’extension d’image est confiée à Meta AI, et non à l’IA d’Apple.
Le parcours est simple : on sélectionne une photo dans une conversation, WhatsApp ouvre l’éditeur de dessin, où figurent plusieurs effets d’IA. Une nouvelle option permet d’étendre l’image. Meta AI met quelques secondes à analyser le cliché et à générer la version élargie, affichée dans l’éditeur avant l’envoi. La fonction est aussi compatible avec les statuts.
Le résultat d’une extension générative est par nature imprévisible, puisque l’IA fabrique des pixels qui n’ont jamais existé. WhatsApp prévoit donc un bouton d’annulation qui restaure l’image d’origine. On peut ensuite relancer l’outil pour obtenir une autre proposition.
Reste un point à garder en tête : ce qui s’affiche au-delà des bords est une reconstitution plausible, pas une réalité photographiée. Envoyer à ses proches un cliché élargi par IA n’a rien de dramatique, mais la frontière entre souvenir et image recomposée devient plus floue.
Apple proposait déjà Extend, mais pas à tout le monde
Les iPhone compatibles avec Apple Intelligence disposent d’un outil natif baptisé Extend, qui permet de pincer ou de faire glisser l’image pour l’agrandir. L’intérêt de la version WhatsApp est donc surtout pratique : elle évite un détour par la galerie et ne dépend pas, a priori, de la compatibilité Apple Intelligence, même si les sources ne le précisent pas explicitement.
Aucune date de généralisation n’est communiquée, comme souvent pour les fonctions bêta de WhatsApp. La fonction a toutefois déjà été déployée sur la bêta Android, et certains utilisateurs de la version publique iOS la voient déjà : un élargissement ne devrait pas tarder, sans garantie.
Après le fond d’écran de profil généré par IA, WhatsApp poursuit méthodiquement l’installation de Meta AI dans chaque recoin de l’application. Reste à savoir si les utilisateurs y verront un vrai gain ou un gadget de plus.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.