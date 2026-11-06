Squeak

Si cette fonction s’effectue uniquement en local pourquoi pas, mais sinon, non… On perd le principe du chiffrement de bout en bout si on commence à envoyer ses données à l’IA en cloud. Si on pouvait avoir un bouton dans chaque application pour « ne pas utiliser les fonctions d’IA » ça serait une avancée… J’en ai marre de voir ce bouton qui se superpose dans Whastapp ou Messenger avec parfois le petit texte qui s’affiche « Demander à Meta AI ». Je n’ai jamais essayé et ça ne m’intéresse pas, lorsque j’envoie une photo à un contact ce n’est pas pour passer son temps à la retoucher ou inventer des détails, ni mettre des oreilles de lapin ou autres.

Je me pose même la question si toutes ces fonctions de Whastapp trouvent réellement leur public régulier ou restent un gadget occassionnel qui amuse 5 minutes.