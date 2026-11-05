Google a publié une version de Maps repensée pour l'iPhone Duo. L'application occupe désormais toute la surface des deux écrans, sans les bandes noires qui encadraient jusqu'ici l'affichage.
Jusqu'à présent, Google Maps sur l'iPhone Duo n'était qu'une version agrandie de l'application classique. La nouvelle version, optimisée pour l'écran du nouveau smartphone pliable, est en cours de déploiement auprès des utilisateurs de l'appareil.
Des bordures noires supprimées
Il était temps, Apple voulait des applications optimisées pour l'iPhone Duo, mais certaines auront mis un peu de temps à venir. Google Maps remplit maintenant la totalité des deux écrans. Le passage de l'un à l'autre se fait de manière fluide, sans coupure visible.
Sur l'écran externe, l'affichage reste globalement le même. On note toutefois un changement, le panneau de menu noir qui occupait le bord droit a disparu.
C'est sur l'écran intérieur que la refonte est la plus nette. Une fois l'appareil déplié, les boutons, la barre de recherche et le bloc d'informations sont regroupés sur une moitié de l'écran. La carte occupe l'autre moitié. En mode navigation, la carte s'étend aussi d'un coin à l'autre de l'écran, sans bandes noires.
Des retours jugés positifs
Selon les utilisateurs, l'expérience évoque le geste de plier et déplier une carte papier. La conception de l'iPhone Duo renforce cette impression maintenant que l'application est enfin adaptée.
Sur le subreddit r/iPhoneDuo, les réactions y sont très majoritairement favorables. La conception de Google Maps sur iPhone pourrait également pousser Samsung et Motorola à améliorer l'application sur leurs smartphones pliables. Sur les Samsung Galaxy Z Fold et Flip, le ralentissement avec écran un écran noir lors du passage d'un écran à l'autre est assez gênant. Sans ça, la transition serait aussi fluide que sur le nouvel iPhone pliable.
D'autres applications en attente
La mise à jour doit s'installer automatiquement sur l'iPhone Duo. Si l'ancienne interface s'affiche encore, il est possible de la télécharger manuellement depuis l'App Store.
Google a adapté Maps en moins de deux semaines après la sortie de l'iPhone Duo. Après cette mise à jour, Google devrait enchaîner avec Chrome, Workspace et bien évidemment, Gmail.