Sur le subreddit r/iPhoneDuo, les réactions y sont très majoritairement favorables. La conception de Google Maps sur iPhone pourrait également pousser Samsung et Motorola à améliorer l'application sur leurs smartphones pliables. Sur les Samsung Galaxy Z Fold et Flip, le ralentissement avec écran un écran noir lors du passage d'un écran à l'autre est assez gênant. Sans ça, la transition serait aussi fluide que sur le nouvel iPhone pliable.