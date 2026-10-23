Le VPN IPVanish a de son côté publié cette semaine une version iOS adaptée. L’app s’ajuste à l’écran intérieur, au ratio de 1:1.4 (le rapport entre ses deux côtés), dans toutes les orientations. Elle gère aussi l'écran partagé, c’est-à-dire deux apps côte à côte. Il est alors possible de consulter l’état de sa connexion ou changer de serveur tout en utilisant une autre app. Dernier changement, la barre d’onglets (le menu qui permet de passer d’une section à l’autre) passe à droite, pour laisser plus de place à l’affichage et rester à portée du pouce, à une ou deux mains.