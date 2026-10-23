Apple va afficher un badge « Made for iPhone Duo » dans l’App Store pour repérer les apps adaptées à son premier pliable. IPVanish assure de son côté être le premier VPN premium à proposer une version optimisée.
L’iPhone Duo sort ce vendredi à partir de 2339 euros, avec des quantités « limitées » vendues sans réservation en magasin. Avec un écran intérieur et un écran extérieur, les apps doivent s’adapter, et Apple entend leur donner de la visibilité dans l’App Store.
Word, Netflix, IPVanish : les apps se réorganisent pour deux écrans
Le badge « Made for iPhone Duo » sera apposé sur les apps et les jeux qui exploitent l’espace d’affichage supplémentaire. Des sélections éditoriales dédiées au Duo arrivent dès vendredi, et d’autres mises à jour d’apps sont attendues au fil de l’année.
Ainsi Netflix affichera ses films et séries sur tout l’écran intérieur, et son flux de courts extraits sur l'écran extérieur. Prime Video permettra de regarder un contenu avec le Duo à moitié plié : la vidéo en haut, les infos sur le casting en bas. Word et Outlook promettent une expérience « desktop-class », proche de celle d’un ordinateur avec les outils de mise en forme à côté du document pour l’un, la boîte de réception à côté d'un e-mail complet pour l’autre. Zoom pourra afficher la visioconférence à côté du contenu partagé. Paramount Plus, NYT Cooking, Yelp, Lyft et United Airlines font aussi partie des apps optimisées.
Le VPN IPVanish a de son côté publié cette semaine une version iOS adaptée. L’app s’ajuste à l’écran intérieur, au ratio de 1:1.4 (le rapport entre ses deux côtés), dans toutes les orientations. Elle gère aussi l'écran partagé, c’est-à-dire deux apps côte à côte. Il est alors possible de consulter l’état de sa connexion ou changer de serveur tout en utilisant une autre app. Dernier changement, la barre d’onglets (le menu qui permet de passer d’une section à l’autre) passe à droite, pour laisser plus de place à l’affichage et rester à portée du pouce, à une ou deux mains.
IPVanish revendique plus de 3 400 serveurs dans 150 localisations et une politique « no logs » qu’elle présente comme vérifiée, c’est-à-dire sans conservation de l’historique de connexion. On imagine que les autres fournisseurs adapteront également leurs applications mobiles.