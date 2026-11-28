Les VPN ne se contentent plus de protéger votre connexion Internet. Ils promettent désormais de vous débarrasser des publicités, des traqueurs et des contenus malveillants. À vouloir vous protéger sur tous les fronts, ne risquent-ils pas de s'arroger un droit de regard sur votre navigation dont ils promettaient justement de vous affranchir ?
Lorsque vous confiez votre trafic Internet à un fournisseur VPN, c'est en principe pour limiter les informations que des tiers peuvent recueillir sur votre activité en ligne, et non pour autoriser un nouvel intermédiaire à examiner vos communications. Pourtant, en intégrant à leurs applications des outils autrefois dévolus aux bloqueurs publicitaires et aux logiciels de sécurité, plusieurs de ces services semblent s'être engagés sur un terrain délicat. Car là où leur rôle consistait jusqu'alors à acheminer vos données, il leur faut désormais opérer un tri dans les flux qu'ils transportent. Mais comment distinguer le contenu d'un article d'une publicité, ou une page web légitime d'un site de phishing, sans s'intéresser de près à ce que vous faites sur Internet, au risque de contrevenir à leurs propres engagements en matière de confidentialité ?
Pour bloquer une publicité, nul besoin de savoir à quoi elle ressemble
Lorsque vous ouvrez une page web, votre navigateur ne récupère pas toujours l'ensemble de son contenu auprès d'un seul et même serveur. Le texte peut être hébergé sur le site que vous consultez, les images sur un réseau de distribution de contenu (CDN), les publicités sur les serveurs d'une régie publicitaire et les scripts de suivi sur ceux d'une société spécialisée dans la mesure d'audience. L'affichage d'une seule page à l'écran peut ainsi donner lieu à des échanges entre votre navigateur et plusieurs dizaines de services distincts.
Pour joindre ces services, votre navigateur doit connaître leurs adresses IP. Lorsqu'il ne les a pas déjà en mémoire, il s'en remet au DNS (Domain Name System), chargé d'associer les noms de domaine que nous manipulons aux adresses IP dont nos appareils ont besoin pour communiquer sur Internet. Or, la plupart des VPN disposent de leur propre résolveur DNS, auquel vos requêtes sont acheminées à travers le tunnel chiffré.
Que vous activiez ou non ses outils de blocage, votre fournisseur dispose donc déjà des informations nécessaires pour empêcher le chargement de certaines ressources sans avoir à en examiner le contenu. Avant de fournir une adresse IP à votre navigateur, son résolveur vérifie si le nom de domaine à traduire figure sur une liste recensant des services publicitaires, des traqueurs ou des sites identifiés comme malveillants. Le cas échéant, il peut refuser de lui communiquer une adresse IP exploitable. La connexion au serveur publicitaire n'a alors pas lieu, tandis que le navigateur poursuit le chargement des autres ressources de la page.
Le VPN n'a donc pas eu à identifier une publicité au milieu des données échangées : il est intervenu en amont, avant même que le navigateur ne puisse la télécharger. Et s'il a pris connaissance du nom de domaine faisant l'objet de la requête, rien ne l'oblige à en conserver une trace une fois celle-ci traitée. Le blocage de ressources indésirables n'est en ce sens pas incompatible avec une politique de non-journalisation.
Quand les promesses de votre VPN se heurtent aux limites du DNS
Entre une requête DNS bloquée et une publicité écartée, il n'y a toutefois pas toujours d'équivalence. Si le tableau de bord de votre VPN vous indique que 2 000 publicités ont été bloquées depuis le début de votre session, rien ne garantit que vous auriez vu défiler autant d'annonces à l'écran en l'absence de protection. Un même script publicitaire peut en effet solliciter plusieurs domaines, de même que votre navigateur peut renouveler ses tentatives de résolution d'un domaine bloqué. Selon la méthode de comptabilisation retenue par le fournisseur, une seule publicité peut ainsi donner lieu à plusieurs blocages.
Indépendamment de ces statistiques, l'efficacité du dispositif de blocage du VPN est tributaire du chemin qu'empruntent vos requêtes DNS. Tant qu'elles sont adressées aux résolveurs de votre fournisseur, les noms de domaine peuvent être confrontés à ses listes de blocage. En revanche, si votre navigateur utilise un résolveur tiers via DNS over HTTPS (DoH), vos requêtes peuvent toujours transiter par le tunnel VPN, mais leur contenu bénéficie d'une couche de chiffrement supplémentaire dont votre fournisseur ne possède pas les clés. Soumis à un autre résolveur, les noms de domaine concernés échappent donc aux règles de blocage DNS du VPN.
Quand bien même l'ensemble de vos requêtes DNS serait traité par son propre résolveur, le VPN ne disposerait pas forcément d'informations assez fines pour faire le tri entre les ressources légitimes et celles qu'il cherche à écarter. Si un site héberge ses articles à l'adresse exemple.fr/articles/ et ses publicités à l'adresse exemple.fr/publicites/, les requêtes DNS portent dans les deux cas sur le même nom de domaine, exemple.fr. Or, le chemin d'accès à chacune de ces ressources ne figure pas dans les requêtes DNS et bénéficie par ailleurs du chiffrement HTTPS. Impossible, dès lors, de bloquer les annonces à l'aide du seul DNS sans compromettre l'accès aux articles.
Voilà pourquoi les bloqueurs publicitaires fondés sur le DNS peinent à venir à bout des annonces diffusées sur YouTube. Même problème pour les contenus malveillants hébergés sur un domaine réputé fiable. Le résolveur ne dispose pas d'informations assez précises pour écarter la seule ressource dangereuse et ne peut intervenir qu'en condamnant l'accès au domaine dans son ensemble.
Des protections plus poussées qui ne relèvent plus de la technologie VPN
Pour s'affranchir des limites du DNS sans avoir à intercepter vos communications chiffrées, plusieurs fournisseurs VPN ont étendu leur champ d'intervention à votre appareil. Une extension installée dans votre navigateur peut, par exemple, s'appuyer sur les URL complètes des ressources sollicitées pour empêcher le chargement d'un script publicitaire précis, voire agir sur les éléments qui composent une page web. Un logiciel exécuté sur votre ordinateur peut aussi examiner les fichiers téléchargés à la recherche de code malveillant.
Dans les deux cas, ces outils interviennent à l'une des extrémités de la communication, là où les données nécessaires à leur fonctionnement sont disponibles en clair. Il n'est donc pas question de contourner le chiffrement HTTPS, mais d'exploiter des informations auxquelles votre appareil a déjà accès. Des fonctionnalités qui ne relèvent plus, à proprement parler, de la technologie VPN, mais empruntent aux bloqueurs publicitaires et aux antivirus, et peuvent d'ailleurs fonctionner indépendamment du tunnel chiffré.
Se pose alors la question de l'étendue des permissions que vous leur accordez. Là où le résolveur DNS se contente de traiter des noms de domaine, une extension de navigateur peut avoir besoin d'accéder au contenu des pages que vous consultez et un antivirus aux fichiers que vous téléchargez. Selon l'architecture retenue par le fournisseur, ces informations peuvent être analysées sur votre appareil ou faire l'objet d'une transmission à des serveurs distants.
Or, les engagements de non-journalisation pris par un fournisseur VPN à l'égard de votre trafic Internet ne s'étendent pas nécessairement à ces fonctionnalités complémentaires. D'où l'intérêt de consulter sa politique de confidentialité pour déterminer ce que recouvre précisément sa promesse no-log, mais aussi quelles données il se réserve le droit de collecter lorsque vous activez ces outils.