Lorsque vous ouvrez une page web, votre navigateur ne récupère pas toujours l'ensemble de son contenu auprès d'un seul et même serveur. Le texte peut être hébergé sur le site que vous consultez, les images sur un réseau de distribution de contenu (CDN), les publicités sur les serveurs d'une régie publicitaire et les scripts de suivi sur ceux d'une société spécialisée dans la mesure d'audience. L'affichage d'une seule page à l'écran peut ainsi donner lieu à des échanges entre votre navigateur et plusieurs dizaines de services distincts.

Pour joindre ces services, votre navigateur doit connaître leurs adresses IP. Lorsqu'il ne les a pas déjà en mémoire, il s'en remet au DNS (Domain Name System), chargé d'associer les noms de domaine que nous manipulons aux adresses IP dont nos appareils ont besoin pour communiquer sur Internet. Or, la plupart des VPN disposent de leur propre résolveur DNS, auquel vos requêtes sont acheminées à travers le tunnel chiffré.

Que vous activiez ou non ses outils de blocage, votre fournisseur dispose donc déjà des informations nécessaires pour empêcher le chargement de certaines ressources sans avoir à en examiner le contenu. Avant de fournir une adresse IP à votre navigateur, son résolveur vérifie si le nom de domaine à traduire figure sur une liste recensant des services publicitaires, des traqueurs ou des sites identifiés comme malveillants. Le cas échéant, il peut refuser de lui communiquer une adresse IP exploitable. La connexion au serveur publicitaire n'a alors pas lieu, tandis que le navigateur poursuit le chargement des autres ressources de la page.

Le VPN n'a donc pas eu à identifier une publicité au milieu des données échangées : il est intervenu en amont, avant même que le navigateur ne puisse la télécharger. Et s'il a pris connaissance du nom de domaine faisant l'objet de la requête, rien ne l'oblige à en conserver une trace une fois celle-ci traitée. Le blocage de ressources indésirables n'est en ce sens pas incompatible avec une politique de non-journalisation.