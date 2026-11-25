1Password confirme qu'un pirate a téléchargé les noms et les adresses e-mail d'une partie de ses clients, après avoir accédé au compte GitHub professionnel d'un employé. Les coffres-forts où sont rangés vos mots de passe sont intacts, mais l'éditeur met ses clients en garde contre le phishing.
Le pirate s'est servi de ce compte GitHub pour accéder au code source de 1Password, puis pour installer un code malveillant sur ses serveurs internes. Avec ce code, il a téléchargé des données de comptes clients, avec les noms, les adresses e-mail de connexion, les dates de création et de dernière connexion, ou encore des jetons tirés de certains liens envoyés par e-mail. L'éditeur parle seulement d'un « sous-ensemble » de ses clients. Le nombre de personnes concernées est inconnu, relève The Verge, pour qui cette fuite pourrait exposer les clients à des tentatives de phishing.
1Password allonge les codes envoyés par e-mail
Les jetons volés viennent de liens d'invitation, de création et de récupération de compte. Un jeton sert à finaliser l'invitation ou la récupération, mais seul, il ne donne pas accès au compte, assure 1Password. Il faut aussi une connexion SSO ou un code à six chiffres, envoyé à l'adresse e-mail enregistrée.
Pour limiter le risque qu'un pirate devine ce code, 1Password l'a allongé à dix caractères, lettres et chiffres mêlés. Selon l'éditeur, une attaque par force brute, qui consiste à essayer toutes les combinaisons, est ainsi pratiquement impossible. 1Password affirme n'avoir trouvé en interne aucune preuve qu'un compte ait été piraté grâce à ces jetons. Il a prévenu directement un petit nombre d'utilisateurs liés à SCIM Bridge ou à Hosted Provisioning, deux outils qui servent aux entreprises à créer automatiquement les comptes de leurs salariés.
Le pirate a également copié du code source dans des dépôts privés et il a accédé au système CI/CD de 1Password, qui assemble et met en ligne automatiquement le logiciel. Ce système contient des secrets d'infrastructure indispensables au fonctionnement du produit, et 1Password a renouvelé tous les identifiants potentiellement compromis. L'éditeur a désactivé le compte GitHub de l'employé, révoqué le jeton volé et supprimé l'accès créé par le pirate. Mais on ignore encore comment le pirate a eu accès au compte GitHub.
- moodVersion d'essai limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de fuite
- lockChiffrement AES-GCM-256
1Password ne vous demandera jamais votre clé secrète
Comme n'importe quelle instance légitime, pas question pour 1Password de vous demander votre clé secrète. « Vos secrets sont chiffrés avec des clés que vous seul possédez, nous ne pouvons donc pas y accéder, et un pirate qui parviendrait à s'introduire dans nos serveurs ne le pourrait pas non plus », assure l'éditeur.
1Password vous conseille de vous méfier des e-mails, des SMS et des appels inattendus au sujet de 1Password, d'une invitation ou d'une récupération de compte que vous n'avez pas demandée. Et pour cause, en mars 2025, des clients de 1Password avaient reçu de fausses alertes de sécurité sur l'adresse e-mail liée à leur compte, avec un lien vers un faux site.
« 1Password ne vous contactera jamais pour vous demander votre mot de passe ou votre clé secrète », prévient l'éditeur. Saisissez-les seulement dans l'application officielle, ou sur le site de 1Password après avoir tapé son adresse dans votre navigateur. Votre clé secrète vous est demandée uniquement lors de la première connexion sur un nouvel appareil ou un nouveau navigateur.
Vous n'avez rien à modifier dans votre compte. Si vous remarquez quelque chose de suspect, vous pouvez le signaler à l'adresse support@1password.com.