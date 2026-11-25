Les jetons volés viennent de liens d'invitation, de création et de récupération de compte. Un jeton sert à finaliser l'invitation ou la récupération, mais seul, il ne donne pas accès au compte, assure 1Password. Il faut aussi une connexion SSO ou un code à six chiffres, envoyé à l'adresse e-mail enregistrée.

Pour limiter le risque qu'un pirate devine ce code, 1Password l'a allongé à dix caractères, lettres et chiffres mêlés. Selon l'éditeur, une attaque par force brute, qui consiste à essayer toutes les combinaisons, est ainsi pratiquement impossible. 1Password affirme n'avoir trouvé en interne aucune preuve qu'un compte ait été piraté grâce à ces jetons. Il a prévenu directement un petit nombre d'utilisateurs liés à SCIM Bridge ou à Hosted Provisioning, deux outils qui servent aux entreprises à créer automatiquement les comptes de leurs salariés.

Le pirate a également copié du code source dans des dépôts privés et il a accédé au système CI/CD de 1Password, qui assemble et met en ligne automatiquement le logiciel. Ce système contient des secrets d'infrastructure indispensables au fonctionnement du produit, et 1Password a renouvelé tous les identifiants potentiellement compromis. L'éditeur a désactivé le compte GitHub de l'employé, révoqué le jeton volé et supprimé l'accès créé par le pirate. Mais on ignore encore comment le pirate a eu accès au compte GitHub.