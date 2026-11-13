D'après les chercheurs d'Aikido, les attaquants ont utilisé les identifiants de 4 837 comptes GitHub compromis pour passer au crible 61 764 dépôts. Parmi les comptes concernés figurent des profils liés à de grandes entreprises, à des organismes publics, dont l'administration française selon BleepingComputer, ainsi qu'à plusieurs projets open source. On ignore encore comment ces identifiants ont été obtenus.

Une fois connectés aux comptes compromis, les pirates ont commencé par soumettre des demandes de modification présentées comme de simples notes d'audit des dépendances logicielles, afin de vérifier leurs droits d'écriture sur les dépôts ciblés. Lorsqu'ils disposaient des autorisations nécessaires, ils ont injecté un script malveillant d'environ 1 500 lignes dans les automatisations de GitHub Actions, utilisées pour tester du code, compiler des applications ou publier de nouvelles versions. Dans d'autres cas, ils ont piégé les scripts d'installation npm pour déclencher le même programme, y compris sur les machines des développeurs.

Ces automatisations ayant parfois accès à des identifiants sensibles, le script a cherché à récupérer tout ce qui lui passait sous la main : jetons GitHub, clés d'authentification AWS, Azure et Google Cloud, mais aussi clés API de services d'IA. Il intégrait également des fonctions destinées à obtenir de nouveaux accès aux infrastructures cloud, voire à créer des identifiants permanents lorsque les permissions le permettaient. Les pirates espéraient ainsi conserver un accès aux systèmes compromis, même après le renouvellement des secrets volés.

Après avoir transmis les données récupérées à leurs serveurs, les attaquants ont annulé leurs modifications et supprimé les journaux d'exécution. L'opération de nettoyage a parfois pris moins d'une minute, compliquant la détection de l'intrusion. Au total, Aikido a confirmé l'exécution du script et le vol d'identifiants sur plus de 1 800 dépôts.