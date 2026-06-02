Selon Aikido, 32 paquets npm publiés sous le scope @redhat-cloud-services ont été compromis, pour un total de 96 versions piégées et près de 117 000 téléchargements hebdomadaires cumulés. D’après les chercheurs, les cybercriminels ne se seraient pas attaqués directement au registre npm, mais seraient passés par GitHub pour publier des versions malveillantes de paquets existants.

Aikido indique en effet qu’un compte appartenant à un employé Red Hat aurait été compromis, puis utilisé pour pousser des commits malveillants dans plusieurs dépôts. Ces modifications ont permis de déclencher la publication automatique, sur npm, de versions infectées présentées comme des mises à jour légitimes.

Ces versions embarquaient un script malveillant qui exécutait automatiquement une charge utile dès leur installation par un développeur. Le malware fouillait ensuite la machine ou l’environnement de compilation à la recherche d’identifiants, de tokens et de clés d’accès pouvant servir à accéder à des dépôts, publier du code ou administrer des services cloud.

Les équipes de recherche rattachent cette campagne à Miasma, une variante proche de Mini Shai-Hulud. Ce malware s’inscrit dans une série d’attaques récentes contre l’écosystème open source, dont le principe consiste à voler des secrets développeurs pour compromettre ensuite d’autres projets ou d’autres chaînes de publication.