Au total, 126 bibliothèques ont été identifiées, cumulant plus de 86 000 installations, certaines n’ayant enregistré que quelques centaines de téléchargements, d’autres ayant circulé plus largement. Évidemment, toutes adoptent des noms suffisamment crédibles pour passer inaperçues. On y croise notamment op-cli-installer , unused-imports , badgekit-api-client , polyfill-corejs3 ou eslint-comments . Une nomenclature qui profite de l’essor des recommandations automatisées et surfe même sur un phénomène connu des équipes de sécurité, à savoir la génération de références plausibles par certains outils d’assistance… mais inexistantes.

L’appât démontre déjà une approche particulièrement retorse, mais le caractère le plus problématique de l’opération tient au fait que ces modules ne contiennent aucun élément suspect susceptible de faire tiquer les outils d’analyse. Ce n’est qu’une fois ajoutés au projet que leur script d’installation se déclenche, contacte une URL extérieure contrôlée par l’attaquant, récupère une dépendance dynamique contenant le code malveillant et l’exécute localement. Or, comme cette ressource n’apparaît pas dans la déclaration du module, les contrôles de routine perçoivent le paquet comme dépourvu de dépendance et passent ainsi à côté de la manœuvre frauduleuse.

Outre le fait d’échapper aux analyses automatisées, cette technique permet aux opérateurs de modifier à la volée le fichier servi par l’URL. Ils peuvent d’abord fournir un code neutre pour asseoir la crédibilité du module, puis, une fois le paquet suffisamment répandu, remplacer la ressource par une version plus agressive de la charge utile, qui inventorie l’environnement pour siphonner adresses mail, configuration de la chaîne CI/CD, empreinte système, adresse IP publique et, lorsque présents, jetons GitHub et autres secrets locaux, avant de tout exfiltrer vers une infrastructure contrôlée par les attaquants.