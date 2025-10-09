Selon Rapid7, les attaques de Crimson Collective reposent sur des identifiants AWS compromis, souvent retrouvés dans des dépôts de code publics ou exposés par inadvertance. Les pirates utilisent TruffleHog, un outil open source normalement employé par les équipes de sécurité pour repérer ce type de fuites, afin de tester automatiquement la validité des clés découvertes.

Lorsqu’un compte compromis dispose de privilèges suffisants, ils cherchent à établir une présence durable en créant un nouvel utilisateur IAM, en lui attribuant un mot de passe et des clés d’accès, puis en lui appliquant la politique « AdministratorAccess », qui leur ouvre les droits les plus étendus sur l’environnement cible. Dans les cas où le compte n’est pas assez privilégié, ils le délaissent ou testent, via un appel d’API, l’étendue des permissions disponibles pour déterminer jusqu’où ils peuvent aller.

Une fois l’accès consolidé, le groupe procède à une cartographie complète de l’environnement cloud. L’analyse des journaux d’activité montre qu’il collecte des informations détaillées sur les instances EC2 et leurs groupes de sécurité, les volumes et snapshots EBS, les VPC, les tables de routage, les bases RDS, les buckets S3, les coûts et l’utilisation du compte, les notifications de surveillance, ainsi que les rôles et politiques IAM. Le groupe évalue aussi les quotas de service pour Amazon SES et SMS, susceptibles d’être exploités pour diffuser des messages malveillants depuis les environnements compromis.

Lorsque les droits obtenus le permettent, Crimson Collective modifie les mots de passe administrateurs des bases RDS, crée des instantanés, les exporte vers S3, puis déploie de nouvelles instances EC2 configurées avec des règles de sécurité trop permissives afin de faciliter l’exfiltration des données.

Les victimes reçoivent ensuite un message d’extorsion envoyé directement depuis leur propre infrastructure via le service AWS Simple Email Service (SES). Rapid7 a constaté que les mêmes adresses IP réapparaissaient d’un incident à l’autre, a priori signe d’une opération coordonnée menée par plusieurs individus.