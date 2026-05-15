Dans son avis de sécurité, Mistral relie l'incident à l'attaque dite « TanStack », attribuée par les chercheurs à TeamPCP et à son ver « Mini Shai-Hulud ». Côté SDK contaminés, Mistral cite trois versions sur @mistralai/mistralai (2.2.2, 2.2.3, 2.2.4), trois sur les variantes Azure et GCP en 1.7.1, 1.7.2 et 1.7.3, plus la release mistralai==2.4.6 sur PyPi. La fenêtre d'exposition npm n'a duré que 188 minutes, entre 22h45 UTC le 11 mai et 01h53 UTC le 12 mai.

D'abord, les paquets infectés portaient un certificat de provenance SLSA de niveau 3 valide, du jamais-vu jusqu'ici sur npm. TeamPCP a obtenu cette signature après avoir détourné des jetons OIDC depuis les pipelines GitHub Actions de TanStack, puis republié les paquets sous l'identité légitime des mainteneurs. Autrement dit, un binaire vérolé est passé avec la signature cryptographique censée garantir son origine. Ensuite, TeamPCP loge sa persistance dans les hooks de Claude Code (~/.claude/) et dans les tâches d'autoexécution VS Code (.vscode/tasks.json). Une simple commande npm uninstall ne suffit pas à déloger le code. Tant que ces fichiers de hook traînent sur le disque, le payload redémarre à chaque ouverture d'un outil de développement.

Côté charge utile, mistralai==2.4.6 télécharge transformers.pyz depuis l'IP 83.142.209.194 vers /tmp/, puis lance un processus détaché en arrière-plan sur Linux. Les attaquants ont choisi ce nom de fichier pour imiter la bibliothèque Transformers de Hugging Face, omniprésente dans les environnements IA.

le code malveillant cherche des jetons GitHub, npm, GitLab et CircleCI, des identifiants cloud AWS, GCP et Azure, des secrets Kubernetes et Vault, et désormais les coffres-forts 1Password et Bitwarden.

TeamPCP raconte à French Breaches comment ses opérateurs ont travaillé sous pression. « Les tokens que nous avons récupérés dans notre campagne ont propagé un malware dans leurs packages. Nous avons dû nous dépêcher de cloner les dépôts avant qu'ils ne soient alertés et que les clés soient révoquées », rapportent les hackers.

25 000 dollars, c'est peu au regard de la valorisation de Mistral, plusieurs milliards d'euros levés depuis 2023. La semaine annoncée par TeamPCP expire autour du 19 ou 20 mai 2026.