Quand il s'exécute pour de vrai, tout s'enchaîne en moins de trente secondes. Le malware commence par couper discrètement les outils de surveillance réseau de l'entreprise (la détection de proxy réseau), puis récupère la localisation géographique de la victime et capture une photo complète de son écran, aussitôt envoyée à un serveur basé à Francfort. En retour, ce serveur C2 transmet des instructions chiffrées à la machine infectée, que les chercheurs associent avec un haut niveau de confiance à du vol d'identifiants.