Les utilisateurs de Mac ne sont pas épargnés. Ici, c'est AMOS qui s'en charge. Il s'agit d'un logiciel espion que Kaspersky a déjà croisé dans plusieurs attaques ciblant les appareils Apple. Au-delà des données personnelles, c'est surtout le risque professionnel qui inquiète les experts. Vladimir Gursky, spécialiste en cybersécurité chez Kaspersky, dit que ces campagnes sont « particulièrement dangereuses pour les entreprises dont les développeurs s'appuient sur des outils de codage assistés par l'IA », car une infection peut suffire à exposer le code source d'un projet, des accès confidentiels ou des données internes, sans que personne ne s'en aperçoive.