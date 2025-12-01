Dans le détail, Jamf décrit une chaîne d’attaque assez directe. Une fois le message d’erreur affiché, la page d’entretien génère une commande prête à l’emploi et demande à la victime de la copier-coller dans le Terminal pour « résoudre » le problème. Un procédé typique des campagnes ClickFix très actives ces derniers mois, qui misent sur une action manuelle de l’utilisateur ou de l’utilisatrice pour court-circuiter les protections intégrées à macOS.

Une fois cette commande exécutée, le code téléchargé installe automatiquement les fichiers nécessaires au déploiement de la porte dérobée et configure leur relance à chaque redémarrage de l’ordinateur. Si la victime poursuit l’entretien, le malware déclenche alors l’affichage d’une fausse pop-up de navigateur qui réclame l’autorisation d’accéder à la webcam, puis la confirmation du mot de passe macOS sous prétexte de valider cette permission. Les identifiants saisis sont ensuite envoyés vers un espace Dropbox contrôlé par l’attaquant, en passant par l’API officielle du service, ce qui rend l’exfiltration difficile à distinguer d’un usage normal du cloud.

Pendant ce temps, la porte dérobée est déjà opérationnelle. Elle établit une connexion avec un serveur distant configuré par les opérateurs et peut servir à collecter des informations sur la machine, manipuler des fichiers, injecter d’autres charges utiles, lancer des programmes ou encore extraire des données liées au navigateur.