Techniquement, Tirith cible en priorité les attaques dites homoglyphes, dont le principe repose sur l’utilisation de caractères issus d’alphabets différents pour composer une adresse qui ressemble à s’y méprendre à un nom de domaine légitime.

Il étend cette logique à d’autres méthodes qui reposent sur le copier-coller, dans l’esprit des scénarios de type ClickFix, pensés pour inciter l’utilisateur ou l’utilisatrice à coller une commande vérolée dans le terminal sous couvert de résolution de problème, mais qui téléchargent et exécutent en réalité un script malveillant. Tirith repère au passage les enchaînements classiques comme curl | bash ou wget | sh , fréquents dans ce genre de commande à exécution directe, ainsi que les caractères invisibles, les inversions d’affichage permises par Unicode, ou les séquences d’échappement (caractères spéciaux qui modifient la manière dont le texte s’affiche) capables de dissimuler une partie du contenu.