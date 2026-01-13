Ce malware se fait passer pour Grok et cible votre Mac

Le malware se comporte comme un mineur de cryptomonnaies, tout en restant très discret. Il ne commence à miner que lorsque l'utilisateur est absent depuis au moins une minute, et s'arrête immédiatement dès son retour. SimpleStealth se camoufle en outre sous des noms de processus système courants comme kernel_task ou launchhd , ce qui le rend difficile à repérer dans le Moniteur d'activité. Au moment de sa découverte, il échappait à la détection des principaux antivirus.

Le mois dernier, nous rapportions que les malware se tournaient de plus en plus vers macOS, notamment via des campagnes ClickFix qui poussent les utilisateurs à exécuter des commandes malveillantes dans le terminal. Apple conseille de s'en tenir aux applications listées au sein de son App Store, ce qui parait toutefois bien réducteur, notamment pour les développeurs ne souhaitant pas reverser une commission à l'entreprise. Quoi qu'il en soit, les protections intégrées d'Apple ne suffisent pas à elles seules, mais il existe plusieurs solutions de sécurité pour Mac dont la base virale est rapidement mise à jour.