Sur Android, les trojans bancaires jouent désormais dans une autre catégorie. Les variantes récentes n’ont plus grand-chose à voir avec les bonnes vieilles apps douteuses téléchargées sur un forum encore plus douteux, elles imitent des services légitimes, récupèrent des permissions généreuses, observent l’écran, lisent les SMS, interceptent les notifications et interagissent avec l’interface comme le ferait une vraie personne pour leurrer les dispositifs de protection intégrés à l’OS.

Autre évolution marquante, le recours beaucoup plus systématique aux overlays, ces écrans factices superposés à la page de connexion d’une appli bancaire ou d’un portefeuille crypto légitime. Invisibles pour la victime, ils permettent aux cybercriminels de récupérer des identifiants à la volée et peuvent suivre en temps réel les opérations jusqu’à la validation d’un virement ou d’une transaction.

En marge de ces campagnes très ciblées, Malwarebytes signale toujours un volume important d’adwares installés via des applications gratuites, qui inondent l’écran de publicités, ouvrent des onglets, ajustent des paramètres à leur avantage et collectent au passage des données de navigation.

Sur macOS, le rapport insiste surtout sur la recrudescence des campagnes ClickFix, alors que les attaquants n’hésitent plus à investir du temps dans des scénarios sur mesure. Ici, pas d’appli vérolée à installer, mais une série d’actions menées par la victime, poussée à exécuter elle-même une commande malveillante dans le terminal. À l’arrivée, un stealer capable de siphonner les données des navigateurs, gestionnaires de mots de passe et portefeuilles numériques.

Pour beaucoup de ces groupes, Android et macOS ne sont d’ailleurs que deux déclinaisons d’un même outillage. Malwarebytes relève que leurs malwares sont de plus en plus souvent développés en Rust ou en Go, histoire de compiler la même base de code en binaire Windows, en exécutable macOS ou en application Android, avec quelques ajustements à la marge. Une campagne bien pensée peut ainsi viser en parallèle des postes de travail, des smartphones et des objets connectés sans nécessiter de gros efforts supplémentaires.