Fin novembre, lorsque Check Point flaire le loup, seules cinq applications sont encore disponibles sur le Play Store. L’examen des versions précédentes montre pourtant qu’à son apogée, la campagne avait atteint un niveau autrement important quelques semaines plus tôt, fédérant une quinzaine d’applications coordonnées. Toutes partagent la même structure interne et le même code publicitaire, formant un réseau pensé pour prolonger son activité le plus longtemps possible sans attirer l’attention.

Au fil de leurs analyses, les chercheurs découvrent un système conçu pour rester actif en continu, même après fermeture de l’une des applis malveillantes ou redémarrage complet du téléphone. Le code s’appuie pour cela sur un service déclaré en tâche de fond, autorisé par Android à fonctionner en permanence tant qu’il signale sa présence. Dans le cas de GhostAd, ce signalement passe par une notification persistante vide et impossible à supprimer. En parallèle, les applis vérolées embarquent un programmateur chargé de relancer les opérations dès qu’Android tente de les mettre en veille, engageant le smartphone infecté dans une boucle infinie de requêtes publicitaires.

Sans surprise, les conséquences de GhostAd finissent par remonter dans les commentaires du Play Store, alors que les internautes piégés font état de surchauffe et de ralentissements inexpliqués, d'enveloppes data sacrifiées, de batterie fondant comme neige au soleil, de pop-ups plein écran intempestives, et d’icône introuvable au moment de désinstaller l’appli frauduleuse.