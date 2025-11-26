Dans le détail, le fonctionnement de Sturnus tire parti des services d’accessibilité du système, qui lui servent à lire tout ce qui transite par l’écran, inventorier les applications installées, suivre le fil des conversations SMS, WhatsApp, Telegram ou Signal, accéder aux interfaces de comptes bancaires et capter l’intégralité des interactions de la victime. Le chiffrement intégré aux applications de messagerie et aux outils financiers ne joue donc plus aucun rôle, puisque le contenu est déjà affiché et interprété par le téléphone.

Avec une telle visibilité, Sturnus peut aussi détourner ce que l’utilisateur ou l’utilisatrice s’apprête à faire. Le trojan conserve dans son répertoire interne des gabarits HTML reprenant l’apparence de plusieurs services bancaires et active celui qui correspond à l’application installée au moment où la victime y accède. Les identifiants saisis le sont alors dans un formulaire piégé, exfiltrés en temps réel vers un serveur C2 malveillant. Ses capacités à exploiter les services d’accessibilité Android lui permettent également de comprendre la structure de l’écran et d’interagir avec ses éléments, donc de faire défiler un contenu, remplir un champ, appuyer sur un bouton ou valider une autorisation. En bref, tout ce qu’il faut pour mener des opérations financières frauduleuses au nez et à la barbe des utilisateurs et utilisatrices piégés.

Sturnus profite aussi de cette autonomie pour s’octroyer les privilèges administrateur de l’appareil, bloquer les tentatives de suppression et renvoyer la victime hors des menus sensibles dès qu’elle s’y aventure. Impossible de le désinstaller proprement, même en passant par ADB, tant qu’il conserve ce niveau d’accès. À cela s’ajoute un trafic réseau volontairement brouillon, où se mêlent blocs AES, échanges RSA et données en clair, destiné à compliquer l’analyse post-infection autant qu’à déjouer les systèmes de détection automatisés qui s’appuient sur des schémas fixes.