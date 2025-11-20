Ce nouveau malware cible votre Mac flambant neuf

Si généralement les malwares ciblent les anciennes machines les moins susceptibles d'embarquer les derniers correctifs de sécurité, ici, au contraire, DigitStealer ne s'attaque qu'aux Mac les plus récents.

Pour sélectionner ses cibles, le script interroge le processeur via des commandes système (sysctl). Celles-ci vérifient la présence de fonctionnalités ARM introduites avec les puces M2. Quatre caractéristiques précises sont recherchées : BTI (protection des branches d'exécution), SSBS (sécurité contre les attaques spéculatives), ECV (compteurs virtualisés) et RPRES (préservation du mode d'arrondi). Ces vérifications permettent au malware d'éviter les anciens Mac équipés de processeurs Intel, les modèles avec une puce M1, et surtout les machines virtuelles utilisées par les analystes en sécurité.​

Le code examine également la région configurée sur le système et refuse de s'exécuter dans certains pays, probablement pour éviter des poursuites judiciaires dans le pays d'origine des attaquants.