Claude Code cible aussi bien des développeurs expérimentés que des programmeurs amateurs, et c'est précisément ce deuxième public qui pose problème. L'adoption de l'IA pousse aujourd'hui des utilisateurs sans formation technique vers des outils autrefois réservés aux développeurs. Pour ces profanes sans doute pleins de bonne volonté, coller une commande dans un terminal, c'est déjà énorme. Alors lire attentivement une URL enfouie dans une chaîne encodée en base64 ? Impensable et c'est cette lacune qu'utilisent les hackers.

Leur page clone est conçue pour passer inaperçue même auprès d'un développeur aguerri, car les seules modifications visibles se trouvent dans les commandes d'installation elles-mêmes. Quant à la charge utile, elle fonctionne en plusieurs étapes : un premier exécutable en télécharge un second depuis un serveur distant, Amatera Stealer. Vendu par abonnement à des opérateurs criminels depuis environ 2025, ce logiciel espion vide les mots de passe enregistrés dans le navigateur, les cookies et les jetons de session, en communiquant via des adresses IP rattachées à des CDN légitimes, ce qui rend le trafic difficile à bloquer sans perturber d'autres services. L'antivirus ne voit rien, puisque c'est l'utilisateur qui a lui-même lancé l'exécution.

Homebrew, Rust, nvm, oh-my-zsh : pour des centaines d'outils incontournables du développement logiciel, l'installation passe par une commande curl copiée depuis un site web. Tout le modèle est construit et tourne sur la confiance au domaine. Or, avec des publicités Google qui masquent les sous-domaines dans l'URL affichée, même ce garde-fou tombe. Des campagnes similaires ont déjà visé Homebrew, des dépôts GitHub imitant des agents IA populaires et des paquets npm reprenant le nom officiel de Claude Code.

Pour s'en prémunir, un premier réflexe : ne jamais passer par un résultat sponsorisé pour atteindre la page officielle d'un outil, mais taper directement l'URL ou utiliser un favori déjà enregistré. Ensuite, avant d'exécuter quoi que ce soit dans un terminal, vérifier l'URL contenue dans la commande. Un domaine comme claude-code-docs-site.pages.dev n'a rien d'officiel, même s'il en a l'apparence.